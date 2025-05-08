Компания Sony анонсировала специальную версию контроллера DualSense, оформленную в стилистике Death Stranding 2: On the Beach. Устройство поступит в продажу одновременно с игрой — 26 июня 2025 года.

По словам вице-президента по маркетингу Sony Interactive Entertainment, Изабель Томатис, дизайн контроллера был разработан в тесном сотрудничестве с командой Kojima Productions. Устройство украшено логотипом и девизом организации Drawbridge в ярко-оранжевом цвете.

Стоимость составит $84.99 / €84.99 / £74.99 / ¥12,480. Предзаказы откроются 22 мая в 10:00 по местному времени на сайте direct.playstation.com и у избранных розничных партнёров.

Контроллер и сама игра Death Stranding 2: On the Beach выйдут эксклюзивно на PS5 уже 26 июня 2025 года.