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Компания Oppo планирует провести презентацию в мае. На ней бренд представит серию смартфонов Reno 14, а также необычные беспроводные наушники Oppo Enco Clip. Первые тизеры новинки уже опубликованы.

Содержание
1. Первая информация о наушниках Oppo Enco Clip
2. Когда состоится презентация серии Reno 14
3. Что известно о характеристиках Oppo Reno 14

Первая информация о наушниках Oppo Enco Clip

Директор по продуктам экосистемы Oppo Цяо Цзядун сообщил, что мероприятие состоится примерно через две недели. В ближайшее время начнётся публикация официальных тизеров. Чтобы подогреть интерес, он показал эскиз новых наушников — они напоминают маленькие бобы.

По слухам, в Китае устройство будет называться Oppo Enco Clip. Пока характеристики наушников держатся в секрете. Это подогревает интерес аудитории и создаёт интригу перед релизом.

Когда состоится презентация серии Reno 14

В прошлом году Oppo представила серию Reno 12 в Китае 23 мая. Судя по всему, релиз Reno 14 тоже запланирован на конец мая. Официальную дату компания пока не раскрыла, но ожидания строятся на прошлогоднем графике.

Что известно о характеристиках Oppo Reno 14

Согласно утечкам, базовая модель получит 6,59-дюймовый OLED-экран. Версия Pro будет оснащена увеличенным дисплеем на 6,83 дюйма. Оба экрана поддерживают разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц, что обеспечит плавную работу интерфейса.

За производительность будет отвечать процессор Dimensity 8350. Смартфоны оснастят оперативной памятью стандарта LPDDR5x и быстрыми накопителями UFS 4.0. Ёмкость аккумуляторов превысит 6000 мАч. Кроме того, будет поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Фронтальная камера в обеих моделях получит разрешение 50 мегапикселей. Основная камера базовой версии будет включать три сенсора: 50 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп для ультрашироких снимков и 50 Мп телевик на сенсоре Samsung JN5. В версии Pro обычный телеобъектив заменят на перископический модуль для улучшенной съёмки на дальние расстояния.

По предварительным данным, стартовая цена серии Reno 14 составит 3299 юаней, что эквивалентно примерно 450 долларам.

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