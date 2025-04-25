Вместе с флагманом OnePlus 13T компания показала не только смартфон, но и по-настоящему продвинутый аксессуар — пауэрбанк SuperVOOC 150W. Устройство получило поддержку быстрой зарядки до 150 Вт, встроенный кабель, дисплей и высокую совместимость с ноутбуками. Новинка уже доступна в Китае по цене 349 юаней (примерно $48), и судя по ажиотажу, глобальный релиз не за горами.

Новый пауэрбанк OnePlus SuperVOOC 150W с ёмкостью 20 000 мА·ч способен заряжать ноутбук, смартфон и планшет одновременно — и делает это с потрясающей скоростью. Это не просто внешний аккумулятор, а мощное решение для тех, кому нужна мобильная зарядка на максимуме возможностей.

Мощность и универсальность

SuperVOOC 150W — это не просто стильное дополнение к OnePlus 13T, а полноценный инструмент для активных пользователей. С ёмкостью 20 000 мА·ч он может полностью зарядить батарею OnePlus 13T (6260 мА·ч) примерно 2,36 раза. Встроенный кабель USB-C дополняется двумя дополнительными портами: USB-C и USB-A. Каждый из них может отдавать до 100 Вт, а суммарно устройство способно выдать 150 Вт мощности при одновременной зарядке нескольких гаджетов.

OnePlus утверждает, что с этим пауэрбанком можно зарядить MacBook Pro 2021 года на 54% всего за полчаса — показатель, сравнимый с сетевыми адаптерами высокой мощности.

Поддержка всех актуальных протоколов

Новинка совместима с большинством современных устройств благодаря поддержке стандартов PD 3.0, QC 3.0 и PPS. Это означает, что пауэрбанк подойдёт не только для смартфонов, но и для планшетов, ноутбуков и других гаджетов с поддержкой быстрой зарядки.

Сам аккумулятор также заряжается быстро — полный цикл восполнения энергии занимает около двух часов при использовании быстрой зарядки. На корпусе расположен дисплей, отображающий текущий уровень заряда. Устройство также получило систему многоуровневой защиты, сертификацию для перевозки в самолётах и отсек для хранения встроенного кабеля.

Впечатления и перспективы

Хотя пока пауэрбанк продаётся только в Китае, в сети уже обсуждают перспективы глобального запуска — вероятно, вместе с международным релизом OnePlus 13T. Пользователи в X (бывший Twitter) хвалят устройство за высокую мощность, универсальность и поддержку зарядки ноутбуков, что делает его идеальным спутником в поездках и командировках.

Для путешественников, мобильных геймеров и всех, кому важна быстрая и надёжная зарядка вне дома, SuperVOOC 150W может стать настоящей находкой.