Компания OnePlus анонсировала новые беспроводные наушники в формате шейного обруча — Bullets Wireless Z3. Новинка ориентирована на повседневное использование: музыку, звонки и занятия спортом.

OnePlus Bullets Wireless Z3 оснащены крупными 12,4-миллиметровыми динамическими драйверами, работающими в паре с алгоритмом BassWave — он усиливает басы без потери чёткости. Также доступны четыре пресета Sound Master EQ: Balanced, Serenade, Bass и Bold — для индивидуальной настройки звука под вкус пользователя.

Наушники поддерживают сверхбыструю зарядку: всего 10 минут подключения к питанию обеспечивают до 27 часов воспроизведения. Полной зарядки хватает на 36 часов прослушивания музыки или 21 час разговоров.

Технология 3D Spatial Audio создаёт эффект объемного звучания, а интеллектуальное шумоподавление с поддержкой ENC улучшает качество голосовых вызовов, устраняя посторонние звуки в реальном времени.

Модель получила поддержку Bluetooth 5.4, технологию Google Fast Pair, магнитные наушники и удобное управление на шейной дужке. Устройство выполнено из гипоаллергенного силикона и защищено по стандарту IP55 от пыли и воды — подходит для тренировок и активного образа жизни.

OnePlus Bullets Wireless Z3 поступят в продажу 24 июня 2025 года. Цена — 1 699 рупий (примерно $20). Будут доступны два цвета: Samba Sunset (красный) и Mambo Midnight (чёрный).