Компания OnePlus готовится к запуску новых смартфонов OnePlus Ace 5 Racing Edition и OnePlus Ace 5 Ultra, а также полностью беспроводных наушников OnePlus Buds 4. Накануне презентации производитель раскрыл ключевые характеристики наушников и их стоимость.

OnePlus Buds 4: основные возможности

OnePlus Buds 4 нацелены на создание флагманского звука с акцентом на высокое качество воспроизведения и эффективное шумоподавление. Новинка поддерживает активное шумоподавление (ANC) до 55 дБ с охватом частотного диапазона 5500 Гц, что позволяет блокировать как низкие, так и высокочастотные шумы.

В наушниках установлен обновленный блок из двух динамических драйверов, обеспечивающий насыщенный и сбалансированный звук по всему диапазону частот. За качественное воспроизведение отвечает двойной цифро-аналоговый преобразователь (DAC), а фирменная система Golden Sound Tuning обеспечивает индивидуальную настройку звука для максимального удовольствия от прослушивания.

Важной особенностью OnePlus Buds 4 стал обновленный набор микрофонов с AI-шумоподавлением для лучшего качества передачи голоса. В наушниках реализованы функции реального времени и двухрежимного AI-перевода, которые помогут в общении на иностранных языках.

Стоимость и доступность OnePlus Buds 4

Официальная цена OnePlus Buds 4 составит 449 юаней (около $60). Для студентов предусмотрена специальная скидка в размере 30 юаней, снижая стоимость наушников до 419 юаней (примерно $57).

OnePlus Buds 4 будут доступны в двух цветах: Pine Green и Deep Space Grey. Продажи в Китае начнутся 27 мая в 16:00 по местному времени. Полный технический список характеристик ожидается после официального запуска устройства.