Сообщается, что Apple готовит небольшое обновление для своей гарнитуры Vision Pro, которое станет доступно «уже в этом году». Хотя это и не будет серьезным обновлением, в нем будет установлен новый чипсет M4, который значительно отличается от M2, используемого в оригинальном Vision Pro. Он также получит больше ядер для своего нейронного движка.

Новая гарнитура будет поставляться с новым ремешком, который сделает ее ношение в течение более длительного времени более комфортным, уменьшив нагрузку на шею. Это не уменьшит вес устройства, однако носить более длительное время его станет легче.

Это произойдет только в 2027 году с обновленным дизайном Vision Pro. До тех пор модель, которая появится в этом году, задумана как временная мера, позволяющая сохранить актуальность Apple на рынке AR-гарнитур, несмотря на их высокую цену.

До сих пор Apple продала всего несколько сотен тысяч устройств Vision Pro, что является ничтожно малым количеством для устройства, которое должно было стать будущим вычислительной техники.



