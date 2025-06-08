Xiaomi почти завершила работу над новым фитнес-браслетом Smart Band 10, и его официальные маркетинговые материалы подтвердили ключевые характеристики и дизайн устройства.

Smart Band 10 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими симметричными рамками. Экран способен достигать яркости до 1500 нит и работает с частотой обновления 60 Гц. Дизайн новинки остался похожим на предыдущие модели, сохранив узнаваемый стиль.

Браслет обеспечивает до 21 дня автономной работы в зависимости от режима использования и полностью заряжается примерно за один час. Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов, включая расширенные функции для плавания и постоянное отслеживание сердечного ритма. Также оно обеспечивает мониторинг сна с анализом фаз быстрого сна и непрерывное измерение пульса.

Smart Band 10 водонепроницаем до 50 метров, что позволяет использовать его во время плавания или душа. Управление осуществляется полностью через сенсорный экран. Кроме того, Xiaomi предложит разнообразные цветные оправы из различных материалов и дополнительные аксессуары для браслета, которые продаются отдельно.

Утечки подтвердили, что устройство будет иметь разрешение дисплея 212 x 520 точек при плотности около 326 ppi. Оно работает на базе новейшей операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0 и синхронизируется с приложением Mi Fitness для отслеживания состояния здоровья и физической активности.

Smart Band 10 совместим с Android 8.0 и iOS 12.0 или новее. Внутри находится LiPo-аккумулятор емкостью 233 мАч, который обеспечивает работу до 21 дня при полном заряде и заряжается всего за час.

В устройстве установлены датчики акселерометра, гироскопа, электронного компаса, PPG-датчик сердечного ритма и датчик внешней освещенности. Корпус выполнен из алюминия с пескоструйной обработкой, а ремешки — из ТПУ. Размеры без ремешка составляют примерно 46,6 x 22,5 x 11 мм при весе около 16 г.

В продаже будут доступны ремешки черного, белого и розового цветов. Ожидаемая цена в Европе — от 40 до 50 евро.