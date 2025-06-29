Хотя официальной информации о новых внутриканальных наушниках Nothing Headphone 1 пока немного, свежая утечка проливает свет на их возможные характеристики.



Согласно данным источника Android Headlines, вес Nothing Headphone 1 составит 329 граммов. Для сравнения: Sony WH-1000XM6 весят 254 грамма, а Apple AirPods Max — 385 граммов.

Наушники, вероятно, получат 40-миллиметровые динамические драйверы, разработанные в сотрудничестве с британской аудиокомпанией KEF (этот факт ранее упоминался Nothing). Также ожидаются адаптивное усиление низких частот, пространственный звук и продвинутое шумоподавление (ANC) с эффективностью до 42 дБ в диапазоне до 2000 Гц.

Автономность и зарядка

Емкость аккумулятора — 1040 мАч, но важнее реальное время работы:





До 80 часов без ANC (с кодеком AAC).

без ANC (с кодеком AAC). До 35 часов с активным шумоподавлением.

По заявленным данным, 5 минут зарядки обеспечат 5 часов работы без ANC или 2,4 часа с ANC.

Дизайн



Наушники отличаются продуманным дизайном: удобная посадка, мягкие амбушюры, чехол для переноски и стильная расцветка.

Когда ждать?



Официальный анонс, скорее всего, состоится вместе с Nothing Phone 3 — ориентировочно в начале июля 2025 года.



