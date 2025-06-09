Apple готовит к запуску умные очки с функциями искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, устройство может выйти уже в следующем году. Несмотря на поздний старт в этой категории, Apple способна предложить значимые улучшения по сравнению с текущими решениями. Аналитики называют три ключевых функции, которые могут обеспечить конкурентное преимущество новому продукту компании из Купертино.

Siri и персональный контекст: главное отличие от Meta * AI

Согласно утечкам, очки Apple получат камеры, микрофоны, динамики и доступ к голосовому помощнику Siri. Также ожидается поддержка визуального распознавания, возможность принимать звонки, воспроизводить музыку, переводить речь и предоставлять пошаговую навигацию.

Ключевое отличие — в глубокой интеграции с экосистемой Apple. Meta* AI не знает пользовательских предпочтений и не имеет доступа к данным с устройств, поэтому его возможности ограничены. Siri, напротив, сможет использовать персональный контекст: от календаря и контактов до истории запросов и текущего местоположения. Это позволит делать взаимодействие с устройством более осмысленным и полезным.

Качество камер и управление уведомлениями: ещё два потенциальных плюса

Meta* Ray-Ban удобны для съёмки фото и видео без смартфона, но качество изображения вызывает нарекания. В очках используется заметная постобработка, которая делает кадры мягкими и неестественными. Apple может использовать собственные аппаратные и программные решения для повышения качества съёмки, не выходя за габаритные ограничения форм-фактора.

Кроме того, Meta* Ray-Ban поддерживают управление уведомлениями только на Android. На iOS эта функция недоступна. Очки Apple, вероятно, смогут синхронизироваться с режимом «Фокус» и озвучивать только выбранные уведомления — например, от приложений «Сообщения» или «Календарь». Такая фильтрация повысит ценность устройства даже при отсутствии экрана.

Конкуренция в категории AI-очков усиливается

Apple разрабатывает собственный чип для очков, что может обеспечить высокую производительность и энергоэффективность. Глубокая интеграция с iPhone и macOS даст устройству серьёзное преимущество. При этом Meta* уже представила второе поколение своих умных очков, и они остаются одними из самых доступных на рынке: в рамках распродажи их цена снижена с $299 до $239.

Если Apple реализует все заявленные функции, её AI-очки могут стать не просто модным аксессуаром, а новым инструментом взаимодействия с цифровым миром. Официальный анонс устройства ожидается в 2025 году.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.