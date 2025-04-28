Компания Nothing официально представила новую серию беспроводных наушников CMF Buds 2. В линейку вошли три модели с активным шумоподавлением (ANC) и степенью защиты от влаги и пыли, каждая в своём ценовом сегменте.

CMF Buds 2 – базовая функциональность

CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровыми драйверами и получили калибровку звука Dirac Opteo. Система активного шумоподавления снижает уровень внешнего шума на 48 дБ в диапазоне до 5200 Гц. При выключенном ANC наушники работают до 13,5 часов без подзарядки, а общее время воспроизведения с зарядным кейсом достигает 55 часов.

CMF Buds 2 Plus: расширенные возможности за небольшую доплату

Модель CMF Buds 2 Plus стоит всего на $10 дороже базовой версии, но предлагает заметные улучшения. Шумоподавление стало ещё эффективнее — до 50 дБ в диапазоне 5400 Гц, что превышает показатели даже у CMF Buds Pro 2. Кроме того, Buds 2 Plus поддерживают интеллектуальный режим Smart Adaptive Mode, недоступный для обычных Buds 2.

Качество звука здесь также выше. Buds 2 Plus используют 12-миллиметровые драйверы, поддерживают кодек LDAC и имеют сертификацию Hi-Res Audio.

Батарея в Buds 2 Plus обеспечивает до 14 часов работы без ANC и до 61,5 часов вместе с кейсом. Для любителей игр предусмотрен режим с минимальной задержкой — 105 мс при подключении к устройствам с Nothing OS.

Обе модели — Buds 2 и Buds 2 Plus — получили степень защиты IP55. В каждой из них установлены шесть микрофонов с технологиями подавления шума ветра Wind Noise Reduction 3.0 и Clear Voice Technology 3.0 для более чистой передачи голоса.

CMF Buds 2a: доступная альтернатива с компромиссами

Наушники CMF Buds 2a стоят на $10 дешевле базовой модели. Они оснащены крупными 12,4-миллиметровыми драйверами и поддерживают калибровку Dirac.

Хотя Buds 2a тоже предлагают активное шумоподавление, оно снижает шум только на 42 дБ. Для этого используются четыре микрофона с менее продвинутой технологией обработки сигнала.

Автономность у Buds 2a ниже: до 8 часов без ANC и до 35,5 часов с использованием зарядного кейса. Защита от влаги у этой модели соответствует стандарту IP54.

Дополнительные возможности и старт продаж

Все наушники серии CMF Buds 2 настраиваются через приложение Nothing X. Пользователи могут изменить эквалайзер, отрегулировать уровень Ultra Bass, выбрать режим ANC, настроить подключение к нескольким устройствам, активировать режим низкой задержки и даже использовать ChatGPT.

Характеристика CMF Buds 2a CMF Buds 2 CMF Buds 2 Plus Драйверы 12,4 мм 11 мм 12 мм Качество звука Dirac Tuning Dirac Opteo LDAC + Hi-Res Audio Активное шумоподавление (ANC) 42 дБ 48 дБ (5200 Гц) 50 дБ (5400 Гц) Микрофоны 4 (2 на каждом наушнике) 6 (3 на каждом наушнике) 6 (3 на каждом наушнике) Автономность наушников До 8 часов До 13,5 часов До 14 часов Общее время работы с кейсом До 35,5 часов До 55 часов До 61,5 часов Защита от воды и пыли IP54 IP55 IP55 Режим низкой задержки Нет данных Есть Самый низкий (105 мс) Особенности Базовое ANC Smart Adaptive Mode отсутствует Поддержка Smart Adaptive Mode Цена $50 / £30 / €40 / ₹2200 $60 / £40 / €50 / ₹2700 $70 / £50 / €60 / ₹3300

Наушники можно предзаказать на официальном сайте компании уже сейчас. Открытые продажи начнутся 6 мая.