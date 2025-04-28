Компания Nothing официально представила новую серию беспроводных наушников CMF Buds 2. В линейку вошли три модели с активным шумоподавлением (ANC) и степенью защиты от влаги и пыли, каждая в своём ценовом сегменте.
CMF Buds 2 – базовая функциональность
CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровыми драйверами и получили калибровку звука Dirac Opteo. Система активного шумоподавления снижает уровень внешнего шума на 48 дБ в диапазоне до 5200 Гц. При выключенном ANC наушники работают до 13,5 часов без подзарядки, а общее время воспроизведения с зарядным кейсом достигает 55 часов.
CMF Buds 2 Plus: расширенные возможности за небольшую доплату
Модель CMF Buds 2 Plus стоит всего на $10 дороже базовой версии, но предлагает заметные улучшения. Шумоподавление стало ещё эффективнее — до 50 дБ в диапазоне 5400 Гц, что превышает показатели даже у CMF Buds Pro 2. Кроме того, Buds 2 Plus поддерживают интеллектуальный режим Smart Adaptive Mode, недоступный для обычных Buds 2.
Качество звука здесь также выше. Buds 2 Plus используют 12-миллиметровые драйверы, поддерживают кодек LDAC и имеют сертификацию Hi-Res Audio.
Батарея в Buds 2 Plus обеспечивает до 14 часов работы без ANC и до 61,5 часов вместе с кейсом. Для любителей игр предусмотрен режим с минимальной задержкой — 105 мс при подключении к устройствам с Nothing OS.
Обе модели — Buds 2 и Buds 2 Plus — получили степень защиты IP55. В каждой из них установлены шесть микрофонов с технологиями подавления шума ветра Wind Noise Reduction 3.0 и Clear Voice Technology 3.0 для более чистой передачи голоса.
CMF Buds 2a: доступная альтернатива с компромиссами
Наушники CMF Buds 2a стоят на $10 дешевле базовой модели. Они оснащены крупными 12,4-миллиметровыми драйверами и поддерживают калибровку Dirac.
Хотя Buds 2a тоже предлагают активное шумоподавление, оно снижает шум только на 42 дБ. Для этого используются четыре микрофона с менее продвинутой технологией обработки сигнала.
Автономность у Buds 2a ниже: до 8 часов без ANC и до 35,5 часов с использованием зарядного кейса. Защита от влаги у этой модели соответствует стандарту IP54.
Дополнительные возможности и старт продаж
Все наушники серии CMF Buds 2 настраиваются через приложение Nothing X. Пользователи могут изменить эквалайзер, отрегулировать уровень Ultra Bass, выбрать режим ANC, настроить подключение к нескольким устройствам, активировать режим низкой задержки и даже использовать ChatGPT.
|Характеристика
|CMF Buds 2a
|CMF Buds 2
|CMF Buds 2 Plus
|Драйверы
|12,4 мм
|11 мм
|12 мм
|Качество звука
|Dirac Tuning
|Dirac Opteo
|LDAC + Hi-Res Audio
|Активное шумоподавление (ANC)
|42 дБ
|48 дБ (5200 Гц)
|50 дБ (5400 Гц)
|Микрофоны
|4 (2 на каждом наушнике)
|6 (3 на каждом наушнике)
|6 (3 на каждом наушнике)
|Автономность наушников
|До 8 часов
|До 13,5 часов
|До 14 часов
|Общее время работы с кейсом
|До 35,5 часов
|До 55 часов
|До 61,5 часов
|Защита от воды и пыли
|IP54
|IP55
|IP55
|Режим низкой задержки
|Нет данных
|Есть
|Самый низкий (105 мс)
|Особенности
|Базовое ANC
|Smart Adaptive Mode отсутствует
|Поддержка Smart Adaptive Mode
|Цена
|$50 / £30 / €40 / ₹2200
|$60 / £40 / €50 / ₹2700
|$70 / £50 / €60 / ₹3300
Наушники можно предзаказать на официальном сайте компании уже сейчас. Открытые продажи начнутся 6 мая.