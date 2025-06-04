Nokia расширяет линейку потребительских маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi 7, добавив в неё две новые модели — Beacon 4 и Beacon 9. Эти устройства ориентированы на домашнее использование и призваны обеспечить высокоскоростное беспроводное подключение в эпоху масштабного развертывания мультигигабитных оптоволоконных сетей.

Beacon 4 — более компактная модель, работающая в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц с использованием 2×2 MIMO. Максимальная скорость беспроводной передачи данных достигает 3,6 Гбит/с, а зона покрытия составляет до 250 м². Устройство поддерживает ширину канала до 160 МГц и оснащено одним WAN-портом 2.5GbE и двумя LAN-портами 1GbE.

Флагманская модель Beacon 9 использует трёхдиапазонную архитектуру и добавляет поддержку частоты 6 ГГц, увеличивая общую пропускную способность до 9,4 Гбит/с. Она поддерживает расширенные 320 МГц каналы — функциональность, которая по-прежнему редко встречается в роутерах за пределами топ-сегмента. Зона покрытия увеличена до 280 м². В арсенале — один WAN-порт 2.5GbE, один LAN-порт 2.5GbE и один LAN-порт 1GbE.

Обе модели выполнены в минималистичном скандинавском стиле: чистые линии, нейтральные цвета, матовые поверхности. Beacon 4 с габаритами 126.5 x 160 x 43 мм легко размещается на полке или рабочем столе. Beacon 9 немного крупнее — 173.5 x 140 x 71.5 мм, но благодаря плавным формам также органично вписывается в интерьер.

Обе новинки работают под управлением программной платформы Nokia Corteca. Она позволяет операторам удалённо управлять домашними сетями, выпускать обновления и добавлять новые функции через Corteca App Store. Такой подход снижает количество обращений в поддержку и повышает прозрачность работы сети.

Стоимость роутеров Nokia пока не раскрыта. Ожидается, что они будут распространяться в составе интернет-пакетов от операторов связи. Beacon 4 и Beacon 9 дополняют ранее анонсированные модели Beacon 19 и Beacon 24, формируя полную линейку Wi-Fi 7 решений от Nokia для разных сценариев использования и бюджетов.