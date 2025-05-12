Nintendo продолжает делиться новыми функциями грядущей консоли Switch 2. На этот раз компания рассказала о системной блокировке, которая позволит установить PIN-код для разблокировки консоли при включении или выводе из спящего режима.

Информация появилась в приложении Nintendo Today — в ролике, посвящённом функции защиты аккумулятора. На одном из экранов настроек показан пункт System Lock, который, по описанию, «блокирует систему с помощью PIN-кода, чтобы защитить её от посторонних». В отличие от текущей функции Screen Lock в оригинальной Switch, где требуется просто нажать одну кнопку три раза, System Lock предлагает полноценную защиту на уровне устройства.

Как это будет работать

При включении Switch 2 или выходе из сна система будет запрашивать 4-значный PIN-код

Настройка находится в разделе System Settings > System > System Lock

Функция защищает доступ к системе от других пользователей без авторизации

Это особенно актуально для семей с детьми, если вы не хотите, чтобы консоль запускалась без вашего ведома.

На скриншоте из видео видно, что интерфейс ввода PIN реализован нативно, без необходимости подключать отдельное приложение, как это было с родительским контролем на первой Switch.

Что ещё известно о Switch 2?

Релиз Nintendo Switch 2 намечен на 5 июня 2025 года. Nintendo постепенно раскрывает функциональные детали консоли через приложение Nintendo Today. Среди уже подтверждённых новшеств:

Ограничение зарядки на уровне 90% для продления срока службы аккумулятора

для продления срока службы аккумулятора Режим управления курсором с помощью Joy-Con — аналог мыши в домашнем меню

— аналог мыши в домашнем меню Обновлённый экран блокировки с поддержкой PIN

Эти изменения говорят о том, что Nintendo делает ставку на удобство, безопасность и расширенные системные функции, которых явно не хватало в первой версии Switch.