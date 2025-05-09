Motorola официально запустила линейку смарт-телевизоров Envision X QLED. Несмотря на бюджетную направленность, серия получила внушительные характеристики, включая QLED-дисплеи, высокую частоту обновления и поддержку Dolby-технологий.

Линейка включает три модели с диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Все они оснащены QLED-панелями с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чипсет от MediaTek, обеспечивающий улучшенную графику и плавную работу интерфейса.

Envision X — это первые телевизоры Motorola с предустановленной Google TV 5.0. Поддерживаются такие функции, как встроенный Chromecast, Google Photos, голосовой помощник “Hey Google” и операционная система Android 14.

Кроме того, устройства оснащены:

Аудиосистемой мощностью 48 Вт с поддержкой Dolby Atmos,

Технологиями Dolby Vision, MEMC и ALLM,

2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной,

2 USB-портами и 3 HDMI-разъёмами.

Интересно, что анонс телевизоров совпал с выходом нового ноутбука Motobook 60 от Motorola.

Стоимость базовой 43-дюймовой версии составляет 21,999 рупий. Модель на 55 дюймов оценена в 30,599 рупий, а топовая 65-дюймовая — в 41,999 рупий.