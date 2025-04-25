Вместе с новой линейкой складных смартфонов Razr 60 и умными часами Moto Watch Fit, компания Motorola анонсировала неожиданный сюрприз — беспроводные наушники Moto Buds Loop с эффектным дизайном, встроенным ИИ и премиальной аудиотехнологией от Bose.

Новые наушники с открытой конструкцией и глянцем от Swarovski

Moto Buds Loop — это первые наушники от бренда с открытым типом посадки, ориентированные на комфорт, осознанность окружающей среды и высокое качество звука. Внутри каждого наушника установлены 12-миллиметровые драйверы без сердечников, поддерживающие пространственное звучание. Такая конструкция не изолирует полностью от внешнего мира, сохраняя ощущение естественного восприятия окружающих звуков.

Наушники имеют уникальное кольцевое крепление, которое плотно, но удобно фиксируется на ухе. Модель доступна в двух вариантах: Trekking Green и French Oak — последний цвет был создан в сотрудничестве с Pantone и украшен кристаллами Swarovski, что превращает наушники в стильный аксессуар.

Звук Bose, ИИ от Motorola и до 37 часов автономности

Moto Buds Loop оснащены технологией Bose для высокого качества звучания, а также поддерживают голосовое управление через фирменный ИИ Moto AI. Благодаря функции Smart Connect, пользователи смогут быстро переключаться между устройствами под брендами Motorola и Lenovo.

На одном заряде Buds Loop работают до 8 часов, а с кейсом — до впечатляющих 37 часов. Быстрая зарядка позволяет получить до 3 часов воспроизведения всего за 10 минут. Также наушники защищены от влаги и оснащены системой CrystalTalk AI, улучшающей качество голоса при звонках за счёт интеллектуального шумоподавления.

Цена и доступность

Наушники Moto Buds Loop уже представлены в ряде стран и доступны по цене £129 (примерно $171). Элегантный дизайн в сочетании с премиальными материалами делает их не просто устройством, а настоящим модным элементом, который привлекает внимание и подчёркивает стиль владельца.