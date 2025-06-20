Meta* официально анонсировала свою новую модель умных очков, созданную в партнёрстве с Oakley. Новинка основана на дизайне Oakley HSTN и предлагает вдвое больше времени автономной работы, по сравнению с очками Meta* Ray-Ban, а также поддержку видеосъёмки в 3K.

Лимитированная модель Oakley Meta* HSTN с золотистыми акцентами будет стоить $499, предзаказы начнутся 11 июля. Остальная часть коллекции поступит в продажу позже этим летом и будет стоить от $399.

Очки оснащены фронтальной камерой, микрофонами и встроенными открытыми динамиками, позволяющими слушать музыку, снимать фото и видео, а также совершать и принимать звонки. Также встроен голосовой помощник Meta* AI — можно задавать вопросы или отдавать команды, вроде: «Hey Meta*, насколько сильный ветер сегодня?» или «Hey Meta*, сними видео».

На одном заряде очки могут работать до восьми часов при обычном использовании и до 19 часов в режиме ожидания. Быстрая зарядка позволяет пополнить до 50% заряда за 20 минут. В комплект входит кейс, который обеспечивает до 48 часов дополнительной зарядки.





Очки будут доступны в шести цветовых сочетаниях оправы и линз: тёпло-серые с рубиновыми линзами, чёрные с поляризацией, коричневые с синими линзами, чёрные с аметистовыми, прозрачные с серыми и чёрные с прозрачными линзами. Все модели совместимы с диоптрийными линзами.

Oakley Meta* HSTN поступят в продажу в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Позже в этом году запуск ожидается в Мексике, Индии и ОАЭ.





Новая модель — это часть многолетнего партнёрства между Meta* и EssilorLuxottica, материнской компанией Oakley и Ray-Ban. Согласно финансовому отчёту EssilorLuxottica за 2024 год, продажи очков Meta* Ray-Ban превысили два миллиона штук.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



