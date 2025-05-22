Известный аудиобренд Marshall представил свой первый саундбар под названием Heston 120. Эта новинка поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X, сохраняя при этом фирменный ретродизайн в рок-н-рольном стиле.

Marshall Heston 120 оснащен 11 разнонаправленными драйверами, которые обеспечивают объемное звучание, и усилителем класса D. Максимальная выходная мощность устройства достигает 150 Вт, частотный диапазон составляет от 40 до 20 000 Гц, а уровень громкости — до 95 дБ.

Аудиосистема предлагает разнообразные интерфейсы, включая порты HDMI 2.1 (eARC) и HDMI-Passthrough, а также беспроводные модули Bluetooth LE Audio и Wi-Fi 6. Поддерживаются такие технологии, как Google Cast, AirPlay 2 и Auracast, а также потоковые сервисы Spotify Connect и Tidal Connect.

Управление воспроизведением осуществляется с помощью металлических переключателей, позволяющих регулировать частоты и громкость, а также переключать источники сигнала. Также предусмотрено мобильное приложение для калибровки акустики в зависимости от помещения.

Размеры Heston 120 составляют 1100x145x76 мм, а вес — 7040 граммов. Саундбар уже доступен для предзаказа в Европе по цене 999 евро (90 110 руб.).