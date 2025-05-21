Бренд игровых аксессуаров Logitech G анонсировал новую беспроводную игровую гарнитуру Logitech G522 Lightspeed, которая должна заменить популярную модель Logitech G733 Lightspeed.

Наушники G522 Lightspeed имеют измененный дизайн, более широкую форму и дополнительный слой пены с эффектом памяти для повышения комфорта. У них легкое регулируемое тканевое оголовье, которое теперь более плоское, чем у предшественника, и имеет встроенные выступы для лучшего охлаждения.

На внешней стороне каждой амбушюры расположены четыре привлекательные настраиваемые зоны RGB-подсветки, цвет которых можно настроить с помощью программного обеспечения Logitech G Hub для настольных компьютеров. Оно также совместимо с мобильным приложением Logitech G.

Гарнитура оснащена высококачественными 40-миллиметровыми драйверами Pro-G от Logitech G с обработкой сигнала 24 бита / 48 кГц для повышения четкости и детализации звука.

Гарнитура поставляется в комплекте со съемным всенаправленным микрофоном, который обеспечивает впечатляющую полосу пропускания 16 бит/ 48 кГц. Это тот же микрофон, что и в превосходном, но гораздо более дорогом Astro A50 X, который при практическом тестировании произвел на меня впечатление своими кристально чистыми записями.

Дополнительным преимуществом микрофона Logitech G522 Lightspeed является встроенный красный светодиодный индикатор, который загорается при отключении звука.

Как следует из названия, гарнитура может подключаться к ПК или PlayStation 5 с помощью беспроводного ключа Logitech Lightspeed (который входит в комплект поставки), но также поддерживает традиционный Bluetooth для вышеупомянутых платформ в дополнение к Nintendo Switch и mobile. Также есть возможность подключения к интернету через разъем USB Type-C.

Компания Logitech заявляет о времени автономной работы до 40 часов при включенной подсветке по умолчанию или до 90 часов при ее отключении, что является довольно впечатляющей цифрой. Это не совсем те 200 часов, которые обещает конкурирующий HyperX Cloud III S, но этого более чем достаточно для нескольких недель интенсивных игровых сессий.

Logitech G522 Lightspeed появится на прилавках магазинов 16 июня в белом и черном цветах. Он стоит 179 долларов США / 139,99 фунтов стерлингов / 299,95 австралийских долларов, что позволяет отнести его к средней ценовой категории.

Его обширный набор функций кажется очень многообещающим, но только время покажет, станет ли он одной из лучших игровых гарнитур для ПК или лучшей гарнитурой для PS5 в мире.