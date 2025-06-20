Компания Keychron обновила свои игровые мыши M2 и M3 Mini, предложив улучшенные варианты. Новые модели отличаются более совершенными датчиками и значительно увеличенной частотой опроса, достигающей 8000 Гц, при этом основные характеристики базовых версий остались неизменными.

Keychron M2 8K оснащена сенсором PixArt 3950 (с разрешением до 30 000 dpi, ускорением 50G и скоростью отслеживания 750 ips) и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при беспроводном подключении через комплектный USB-адаптер. Также предусмотрены варианты подключения по Bluetooth или через USB-C кабель. Аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает до 140 часов автономной работы в беспроводном режиме, по заявлению производителя.

Корпус мыши, эргономичный для правшей, имеет размеры 121,5×66,7×40,6 мм. Основные кнопки оснащены микропереключателями Huano 80M.

Модель M3 Mini обладает аналогичными аппаратными характеристиками, но выполнена в более компактном симметричном корпусе (119,9×65,3×38,9 мм) с весом 55 граммов. Обе мыши поддерживают настройку через программное обеспечение Keychron Launcher, позволяющее переназначать кнопки, регулировать частоту опроса, создавать макросы и выполнять другие действия.





Новые модели уже доступны для приобретения по цене 69 долларов (5 415 руб.) за штуку.