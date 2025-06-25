Бренд JBL анонсировал Endurance Zone — первые спортивные наушники открытого типа в своей линейке, созданные специально для бега, тренировок и активного отдыха. Новинка оснащена технологией OpenSound, обеспечивающей чёткое звучание без изоляции от окружающей среды, что важно для безопасности во время занятий на улице.

Внутри установлены высокочувствительные драйверы, расположенные близко к ушному каналу, что помогает улучшить чёткость звука. Система Adaptive Bass Boost автоматически регулирует низкие частоты в зависимости от уровня громкости. Устройство защищено по стандарту IP68 — наушники полностью устойчивы к поту, воде и пыли. Их можно промывать после тренировки. В фирменном приложении JBL Headphones доступна функция PulseDry, которая удаляет влагу с помощью микровибраций через драйверы.

Каждый наушник снабжён гибкой заушиной из жидкого силикона, которая подстраивается под форму уха и обеспечивает надёжную фиксацию даже при активном движении. Раздельный корпус делает конструкцию лёгкой и устойчивой. Зарядный кейс оснащён креплением под ремешок или карабин для удобства переноски.

Автономность достигает 8 часов на одном заряде, плюс ещё 24 часа даёт кейс — итого до 32 часов работы. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает 3 часа прослушивания. Через приложение можно настраивать сенсорное управление. Для звонков в каждом наушнике установлены по два направленных микрофона, что улучшает качество передачи голоса.





Основные характеристики:

Технология OpenSound с адаптивным басом

Защита IP68 от пыли, пота и воды

Эргономичные заушины с подгонкой под форму уха

До 32 часов автономной работы (8 + 24 часа)

Быстрая зарядка: 3 часа за 10 минут

Поддержка PulseDry для удаления влаги

Настраиваемое управление через приложение

Четыре микрофона для звонков

JBL Endurance Zone поступит в продажу в июле 2025 года на официальном сайте JBL. Рекомендованная цена — £119.99. Наушники будут доступны в пяти цветах: чёрно-серый, чёрно-лаймовый, фиолетовый, сине-белый и бело-оранжевый.



