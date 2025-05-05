Подбренд vivo — iQOO — представил новую модель TWS-наушников под названием Buds 1i. Новинка повторяет технические характеристики vivo Buds 3i, продающихся в Китае, но выделяется яркой расцветкой в чёрно-жёлтых тонах, получившей название Star Light.

iQOO Buds 1i доступны как в Китае, так и на международном рынке, но с разной продолжительностью автономной работы. Модель, продающаяся в Индонезии, предлагает до 50 часов воспроизведения, в то время как китайская версия ограничивается 45 часами. Интересно, что аналогичные различия имеются и у vivo Buds 3i, что подтверждает — под новой внешностью скрывается хорошо знакомая начинка.

Наушники получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, а также поддержку Bluetooth 5.4 с низкой задержкой — всего 88 мс в игровом режиме. Внутри установлены 10-мм драйверы из высокополимерного композитного материала, что обеспечивает выраженные басы, чистые голоса и детализированные высокие частоты.

На программном уровне Buds 1i оснащены системой AI-шумоподавления. Международная версия также поддерживает голосовой помощник Google Assistant и функцию Google Fast Pair, обеспечивающую быстрое подключение к Android-устройствам.

Наушники iQOO Buds 1i продаются на официальном сайте vivo Indonesia по цене IDR 349,000 (около $21/€18) за 50-часовую версию. Китайский вариант с 45-часовой автономностью стоит всего CNY 95 (около $13/€11).