Компания Insta360 представила Insta360 X5 — новую экшн-камеру с круговым обзором, которая становится преемником модели X4. Это не просто обновление, а значительный шаг вперёд, особенно в плане качества съёмки и интеллектуальных функций. Устройство уже доступно в продаже по цене $549.99 в США и 54,990 рупий в Индии.

Улучшенная матрица и 8K-видео

Камера получила 1/1.28-дюймовый сенсор — больше, чем у X4 — что обеспечивает заметный прирост качества изображения, особенно при съёмке видео в 8K с частотой 30 кадров в секунду. За обработку отвечает тройной AI-чип, который оптимизирует изображение в реальном времени.

AI и ночной режим

Одной из ключевых новинок стал AI-режим PureVideo, улучшающий съёмку при слабом освещении. Благодаря ему можно рассчитывать на чёткие и насыщенные кадры даже ночью. Кроме того, появился InstaFrame Mode, позволяющий записывать как классические «плоские» видео, так и 360-градусные ролики, которые можно редактировать позже.

Новые способы управления и съёмки

Камера предлагает Twist to Shoot (запись по повороту), Voice Control 2.0 и Gesture Control — всё это упрощает съёмку в движении или без рук. Управление стало ещё интуитивнее, особенно для спортсменов и блогеров.

Прочность и автономность

Insta360 X5 получила прочное стекло, устойчивое к повреждениям, и сменную систему объективов, что особенно полезно в экстремальных условиях. Камера водонепроницаема на глубине до 15 метров без бокса и обеспечивает до 3 часов автономной работы — это заметное улучшение по сравнению с предыдущими моделями.

Цвет и доступность

Камера доступна в чёрном цвете и уже поступила в продажу. С учётом богатого набора функций, прочности и мощной AI-начинки, Insta360 X5 уверенно занимает место среди лучших 360° экшн-камер на рынке.