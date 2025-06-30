Компания Insta360 представила Mic Air – беспроводной микрофон, предназначенный для использования со смартфонами и другими устройствами.

Этот микрофон весит всего 7,9 грамма, обеспечивает до 10 часов работы от одного заряда и обладает функциями шумоподавления, а также передает звук с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 24 бита. В комплект поставки также входит ветрозащита.

Mic Air крепится к одежде с помощью магнитной клипсы, а возможность дистанционного управления позволяет быстро включать или выключать запись и активировать функцию шумоподавления. Помимо камеры X5, новинка совместима с Ace Pro 2, линейкой Flow, смартфонами и другими устройствами через специальный передатчик с портом Type-C, который подключается к устройству и обеспечивает связь с Mic Air по Bluetooth для передачи звука.

Цена Insta360 Mic Air составляет 49 долларов (3 850 руб.), а комплект с передатчиком Type-C обойдется в 69 долларов (5 400 руб.).



