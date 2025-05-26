Insta360 представила Flow Pro — уникальное устройство, которое меняет правила игры для съемки на iPhone. Это первый в мире стабилизатор, интегрированный с Apple DockKit, новой системой трекинга объектов от Apple. Теперь пользователи смогут вести съемку прямо в родном приложении камеры iPhone и более чем 200 сторонних приложениях, включая FaceTime, Zoom, TikTok и другие, не теряя ни секунды на подключение сторонних программ.

Точная съемка с родной камерой iPhone и мгновенное подключение

Flow Pro открывает новые горизонты для креаторов. Стабилизатор обеспечивает полную совместимость с нативным приложением камеры iPhone, позволяя моментально начинать съемку, зная, что объект всегда останется в кадре. Технология DockKit избавляет от необходимости подключаться к приложениям вручную: теперь важные моменты больше не упустишь. Мгновенное сопряжение через NFC упрощает процесс: достаточно поднести смартфон к стабилизатору, и устройство готово к работе.

Deep Track 3.0 и механическая стабилизация: идеальная картинка в любой ситуации

Insta360 оснастила Flow Pro передовым AI-алгоритмом Deep Track 3.0, который распознает и отслеживает объекты с точностью, недоступной многим конкурентам. Система поддерживает 360° вращение по горизонтали, трекинг в сложных сценах, слежение за людьми, животными (даже за лошадьми) и распознавание жестов для активации съемки без кнопок. Механическая стабилизация по трем осям делает кадры плавными, даже в условиях слабого освещения и при зуме, где электронная стабилизация часто бессильна.

Flow Pro оснащен световым кольцом для индикации статуса трекинга, что позволяет всегда быть уверенным в работе устройства. Пользователи могут снимать видео в движении, вести прямые эфиры и участвовать в видеозвонках без помощи рук, зная, что камера всегда будет следовать за ними.

Инструмент для контента без ограничений: селфи-палка, штатив, пауэрбанк и микрофон

Flow Pro — это полноценная студия в кармане. Встроенная селфи-палка длиной 215 мм помогает снимать групповые фото и видео с необычных ракурсов. Встроенный штатив позволяет установить стабилизатор для съемки timelapse или панорамных снимков. Пауэрбанк емкостью 2900 мАч способен заряжать смартфон во время съемки, а холодный башмак позволяет подключать микрофон для качественного звука. Все это упаковано в складной корпус, который легко помещается в карман или сумку. Flow Pro разворачивается одним движением и обеспечивает до 10 часов работы на одном заряде.

Простое управление и профессиональные возможности

Дизайн Flow Pro продуман до мелочей: SmartWheel обеспечивает быстрый доступ к основным функциям, включая переключение режимов съемки, воспроизведение видео и другие настройки. Доступны четыре режима работы: Auto, Follow, Pan Follow и FPV — они автоматически подстраивают параметры под стиль съемки, от классических плавных кадров до динамичных сцен с эффектом полета дрона.

Для начинающих креаторов доступны шаблоны Shot Genie, которые пошагово подскажут, как построить кадр и какие движения камеры использовать. Insta360 Flow Pro открывает доступ к созданию профессионального контента с эффектами 360° панорам, Motion Timelapse, TimeShift и Dolly Zoom прямо на смартфоне. Все отснятое можно смонтировать в мобильном приложении Insta360: AI-редактор FlashCut сам выберет лучшие кадры, добавит музыку и эффекты.

Характеристики Insta360 Flow Pro

Вес стабилизатора: 366 г

Размеры в сложенном виде: 79,6×162,1×36 мм

Размеры в разложенном виде: 73,6×269,4×69,9 мм

Диапазон толщины смартфона: 6,9–10 мм

Поддержка ширины смартфона: 64–84 мм

Вес смартфона: 130–300 г

Механический диапазон: панорамирование 360°, наклон -100° до 82°, вращение -150° до 180°

Время работы: до 10 часов

Емкость батареи: 2900 мАч

Время зарядки: 2 часа

Порты: USB-C

Подключение: Bluetooth 5.0, NFC

Доступность и комплектация

Insta360 Flow Pro уже доступен для покупки по цене $149. В комплект входят магнитный зажим для телефона, кабель для зарядки, защитный чехол и grip cover. Дополнительно доступны аксессуары: подсветка Spotlight, магнитное крепление для телефона и декоративные вставки. Flow Pro доступен на сайте Insta360, Amazon и у избранных ритейлеров по всему миру.