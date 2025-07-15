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Компания Insta360 выпустила значительное летнее обновление для своей флагманской 360-камеры X5, добавив ряд улучшений как в прошивку, так и в линейку аксессуаров. Основные нововведения включают:

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  1. Функция AdaptiveTone — интеллектуальная система балансировки экспозиции между двумя объективами, которая сохраняет детализацию в светлых и темных участках кадра. Технология работает как с 360-видео в 8K, так и с режимом плоской съемки PureVideo.
  2. Улучшенный режим PureVideo теперь доступен для съемки одним объективом, что обеспечивает лучшее качество при слабом освещении с уменьшенным шумом и улучшенной цветопередачей.
  3. Новая батарея Ultra увеличивает время работы на 17%, обеспечивая до 4 часов непрерывной записи. В стандартном режиме камера может снимать в 8K до 2 часов.
  4. Профессиональные аксессуары:
  • Набор светофильтров ND (16, 32, 64)
  • Кастомные сменные объективы
  • Специальный пульт GPS Preview со встроенным микрофоном
  • Решения для дайвинга (водонепроницаемый кейс и система контроля плавучести)
  1. Программные улучшения:
  • Ускоренный экспорт
  • Улучшенный алгоритм склейки с ИИ
  • Прямой просмотр файлов без открытия в Studio

Особое внимание уделено специализированным решениям для экшн-съемки и дайвинга, включая автоматическое размытие номерных знаков и интеграцию с дайв-компьютерами Suunto.

Все обновления уже доступны для пользователей камеры Insta360 X5 на официальном сайте компании.

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