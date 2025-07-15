Компания Insta360 выпустила значительное летнее обновление для своей флагманской 360-камеры X5, добавив ряд улучшений как в прошивку, так и в линейку аксессуаров. Основные нововведения включают:
- Функция AdaptiveTone — интеллектуальная система балансировки экспозиции между двумя объективами, которая сохраняет детализацию в светлых и темных участках кадра. Технология работает как с 360-видео в 8K, так и с режимом плоской съемки PureVideo.
- Улучшенный режим PureVideo теперь доступен для съемки одним объективом, что обеспечивает лучшее качество при слабом освещении с уменьшенным шумом и улучшенной цветопередачей.
- Новая батарея Ultra увеличивает время работы на 17%, обеспечивая до 4 часов непрерывной записи. В стандартном режиме камера может снимать в 8K до 2 часов.
- Профессиональные аксессуары:
- Набор светофильтров ND (16, 32, 64)
- Кастомные сменные объективы
- Специальный пульт GPS Preview со встроенным микрофоном
- Решения для дайвинга (водонепроницаемый кейс и система контроля плавучести)
- Программные улучшения:
- Ускоренный экспорт
- Улучшенный алгоритм склейки с ИИ
- Прямой просмотр файлов без открытия в Studio
Особое внимание уделено специализированным решениям для экшн-съемки и дайвинга, включая автоматическое размытие номерных знаков и интеграцию с дайв-компьютерами Suunto.
Все обновления уже доступны для пользователей камеры Insta360 X5 на официальном сайте компании.
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