Компания Insta360 выпустила значительное летнее обновление для своей флагманской 360-камеры X5, добавив ряд улучшений как в прошивку, так и в линейку аксессуаров. Основные нововведения включают:

Функция AdaptiveTone — интеллектуальная система балансировки экспозиции между двумя объективами, которая сохраняет детализацию в светлых и темных участках кадра. Технология работает как с 360-видео в 8K, так и с режимом плоской съемки PureVideo. Улучшенный режим PureVideo теперь доступен для съемки одним объективом, что обеспечивает лучшее качество при слабом освещении с уменьшенным шумом и улучшенной цветопередачей. Новая батарея Ultra увеличивает время работы на 17%, обеспечивая до 4 часов непрерывной записи. В стандартном режиме камера может снимать в 8K до 2 часов. Профессиональные аксессуары:

Набор светофильтров ND (16, 32, 64)

Кастомные сменные объективы

Специальный пульт GPS Preview со встроенным микрофоном

Решения для дайвинга (водонепроницаемый кейс и система контроля плавучести)

Программные улучшения:

Ускоренный экспорт

Улучшенный алгоритм склейки с ИИ

Прямой просмотр файлов без открытия в Studio

Особое внимание уделено специализированным решениям для экшн-съемки и дайвинга, включая автоматическое размытие номерных знаков и интеграцию с дайв-компьютерами Suunto.

Все обновления уже доступны для пользователей камеры Insta360 X5 на официальном сайте компании.