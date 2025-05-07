Не анонсированная игровая консоль ASUS ROG Ally 2 была зарегистрирована в индонезийском регуляторе SDPPI Postel. Ведомство подтвердило подлинное наименование устройства, а специализированные издания, активно освещающие события в этой сфере, обнародовали некоторые детали о спецификациях грядущей новинки и разместили ее изображения.

Исходя из опубликованных фотографий, устройство будет иметь ряд существенных отличий от первой версии. В частности, на корпусе появятся эргономичные выступы для более удобного удержания. На снимках консоли в черном цвете можно разглядеть замаскированный логотип Xbox в левой верхней части корпуса — вероятно, устройство будет результатом сотрудничества с Microsoft.

Официальная информация о характеристиках консоли пока недоступна. По предварительным данным, она будет оснащена процессором AMD Ryzen Z2 Extreme. Размер экрана с частотой обновления 120 Гц составит приблизительно 8 дюймов, объем оперативной памяти — до 64 ГБ, а емкость накопителя — до 2 ТБ.

Информация о дате презентации и стоимости ASUS ROG Ally 2 на данный момент отсутствует.