Huawei готовится представить новые смарт-часы Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro 15 мая. За несколько дней до анонса литовский ритейлер Bigbox случайно раскрыл подробности о новинках, включая характеристики и стоимость.

Что известно о Huawei Watch Fit 4 Pro

Watch Fit 4 Pro станет старшей моделью в линейке. Часы получат прямоугольный AMOLED-экран диагональю 1,82 дюйма с разрешением 480×408 пикселей. Среди основных функций устройства:

встроенный GPS;

водонепроницаемость по стандарту 5ATM;

поддержка Bluetooth-звонков;

мониторинг сердечного ритма;

отслеживание сна, уровня стресса и менструального цикла.

Huawei обещает до 10 дней автономной работы на одном заряде. Кроме того, модель поддерживает беспроводную зарядку.

Watch Fit 4 Pro будет доступен в черном, синем и зеленом цветах. Зеленая версия получит спортивный ремешок из ткани. Заявленная цена — 279 евро.

Особенности Huawei Watch Fit 4

Базовая версия — Watch Fit 4 — также оснащена 1,82-дюймовым AMOLED-экраном и предлагает аналогичный набор функций:

GPS и водозащита 5ATM;

Bluetooth-звонки;

мониторинг сна, стресса и женского здоровья;

до 10 дней автономности.

Часы будут легче и доступнее, чем версия Pro. Покупатели смогут выбрать между четырьмя цветами корпуса: фиолетовым, черным, серым и белым. Стоимость модели составит 169 евро.

Дизайн и дополнительные функции

Обе модели используют прямоугольный корпус и делают акцент на лёгкость и комфорт при носке. Huawei также обещает высокое качество материалов и расширенные функции анализа сна и стресса.

Что ещё покажет Huawei 15 мая

На том же мероприятии компания анонсирует Huawei Watch 5 для европейского рынка. Они будут предлагаться в двух размерах — 42 мм и 46 мм — и широком ассортименте цветов: синим, зеленым, коричневым, черным, белым и бежевым с золотистыми акцентами.

Новая линейка Watch 5 получит классический круглый корпус с узкими рамками, вращающуюся заводную головку, боковую кнопку и магнитную зарядку.