Huawei готовит к выпуску новое поколение премиальных смарт-часов. Huawei Watch 5 недавно появился в ряде сертификационных баз, а теперь в сеть попали подробности об устройстве — его цвета, дизайн, предполагаемые цены и некоторые характеристики.

Дизайн и цветовые варианты Huawei Watch 5

Как сообщает инсайдер Судханшу Амбхоре, который поделился рендерами и деталями с 91Mobiles, Huawei Watch 5 будет доступен в двух размерах: 42 мм и 46 мм.

Судя по изображениям, новинка получит круглый экран с узкими рамками и классическим дизайном. На правой стороне корпуса разместились вращающаяся коронка для навигации и дополнительная физическая кнопка. Также выделяется овальная площадка с двумя вырезами. На тыльной стороне корпуса расположены датчики сердечного ритма и магнитные контакты для зарядки.

Часы будут представлены в нескольких цветах: синий, зелёный, коричневый, чёрный, белый и бежево-золотой. Для покупателей будет доступно несколько вариантов ремешков — из стали, силикона и текстиля.

Основные характеристики Huawei Watch 5 (по утечке)

Параметр Данные Размеры корпуса 42 мм и 46 мм Цветовые варианты Синий, Зелёный, Коричневый, Чёрный, Белый, Бежево-золотой Тип ремешков Стальной, силиконовый, текстильный Дизайн Круглый экран, вращающаяся коронка, физическая кнопка Датчики Измерение сердечного ритма, магнитная зарядка Стартовая цена от 499 евро Дорогие версии 549 евро и 599 евро (в зависимости от ремешка и размера)

Ожидаемая цена Huawei Watch 5

По информации источника, базовая версия Huawei Watch 5 будет стоить от 499 евро. Более дорогие модификации, отличающиеся цветами, материалами ремешков и размером корпуса, оценены в 549 и 599 евро соответственно.

На данный момент это все доступные подробности о новом поколении смарт-часов от Huawei. Ожидается, что релиз модели состоится в ближайшее время.