Huawei готовит к выпуску новое поколение премиальных смарт-часов. Huawei Watch 5 недавно появился в ряде сертификационных баз, а теперь в сеть попали подробности об устройстве — его цвета, дизайн, предполагаемые цены и некоторые характеристики.
Дизайн и цветовые варианты Huawei Watch 5
Как сообщает инсайдер Судханшу Амбхоре, который поделился рендерами и деталями с 91Mobiles, Huawei Watch 5 будет доступен в двух размерах: 42 мм и 46 мм.
Судя по изображениям, новинка получит круглый экран с узкими рамками и классическим дизайном. На правой стороне корпуса разместились вращающаяся коронка для навигации и дополнительная физическая кнопка. Также выделяется овальная площадка с двумя вырезами. На тыльной стороне корпуса расположены датчики сердечного ритма и магнитные контакты для зарядки.
Часы будут представлены в нескольких цветах: синий, зелёный, коричневый, чёрный, белый и бежево-золотой. Для покупателей будет доступно несколько вариантов ремешков — из стали, силикона и текстиля.
Основные характеристики Huawei Watch 5 (по утечке)
|Параметр
|Данные
|Размеры корпуса
|42 мм и 46 мм
|Цветовые варианты
|Синий, Зелёный, Коричневый, Чёрный, Белый, Бежево-золотой
|Тип ремешков
|Стальной, силиконовый, текстильный
|Дизайн
|Круглый экран, вращающаяся коронка, физическая кнопка
|Датчики
|Измерение сердечного ритма, магнитная зарядка
|Стартовая цена
|от 499 евро
|Дорогие версии
|549 евро и 599 евро (в зависимости от ремешка и размера)
Ожидаемая цена Huawei Watch 5
По информации источника, базовая версия Huawei Watch 5 будет стоить от 499 евро. Более дорогие модификации, отличающиеся цветами, материалами ремешков и размером корпуса, оценены в 549 и 599 евро соответственно.
На данный момент это все доступные подробности о новом поколении смарт-часов от Huawei. Ожидается, что релиз модели состоится в ближайшее время.