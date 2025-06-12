Huawei стал лидером мирового рынка носимых устройств в 1-ом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года компания Huawei возглавила мировой рынок носимой электроники, обогнав конкурентов, включая Xiaomi, Apple и Samsung. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC.

Согласно опубликованному отчету, в период с января по март Huawei поставил на мировой рынок 10 миллионов единиц умных часов и фитнес-браслетов, обеспечив себе лидерство в глобальном масштабе. Наибольшим спросом пользовались модели Watch GT 5, Fit 3 и Watch Ultimate. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, продажи компании увеличились более чем на 3 миллиона устройств, что привело к росту ее доли на мировом рынке с 17% до 21,9%.

На втором месте по объему поставок оказалась компания Xiaomi, реализовавшая 8,7 миллиона устройств, что соответствует 19% рынка и на 42,6% превышает прошлогодние показатели. Apple заняла третье место с 7 миллионами отгруженных устройств и долей рынка 15,5%, продемонстрировав рост на 37,2%. Однако, по объемам поставок, особенно в Китае, американская компания уступила конкурентам.

Samsung занял четвертую позицию с 3,4 миллионами поставленных устройств и долей рынка 7,5%, а Garmin замыкает первую пятерку с 2,1 миллионами носимых гаджетов и долей в 4,7%. Несмотря на сохранение своих позиций, ни Samsung, ни Garmin не показали столь значительного роста, как лидеры рынка.

В целом, в первом квартале 2025 года мировой рынок носимых устройств вырос на 10,5%, достигнув отметки в 45,57 миллиона устройств. Из этого объема 17,62 миллиона пришлись на Китай, где наблюдался рост в 37,6%.