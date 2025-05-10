Предварительные заказы на обе модели уже открыты, а цены начинаются от 3199 юаней (примерно 36 446 рублей). Эти высококлассные замки дополняют стандартную модель Smart Door Lock 2, выпущенную в прошлом месяце, и предлагают более продвинутые функции, позиционируя себя как премиальные решения в области биометрической безопасности.

Характеристики Huawei Smart Door Lock 2 Pro и Ultra

Новые замки оснащены системой 3D-распознавания лиц третьего поколения на основе искусственного интеллекта. Эта система использует камеру Time-of-Flight (ToF) для сопоставления более 307 200 точек данных лица, что обеспечивает быструю и точную разблокировку даже при слабом освещении или под боковым углом.

Технология адаптируется к изменениям внешности пользователя, таким как макияж или изменения веса, благодаря непрерывному обучению ИИ. Для повышения безопасности предусмотрена функция обнаружения активности, которая защищает от попыток подделки с использованием фотографий, видео или масок.

Кроме того, замки оснащены первой в мире технологией распознавания вен ладони на основе ИИ от Huawei. Инфракрасный датчик высокого разрешения обнаруживает уникальные рисунки вен под кожей ладони, обеспечивая надежную биометрическую проверку для пользователей всех возрастов и оттенков кожи.

Замки работают на более быстром чипе NPU и имеют ультразвуковой датчик приближения для мгновенного обнаружения. Поддерживаются различные методы разблокировки: отпечаток пальца, пароль, NFC, приложение и ключ.

Обе модели также оборудованы интеллектуальным глазком с углом обзора 161° и разрешением 2K HD. Камера использует ИИ для обнаружения людей у двери и поддерживает облачное хранилище для сохранения изображений и видео. Замки легко интегрируются с телефонами, планшетами и другими устройствами на HarmonyOS, что позволяет осуществлять удаленную видеосвязь и разблокировку одним касанием.

Что касается срока службы батареи, замки используют аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который обеспечивает работу от 3 до 5 месяцев. Также предусмотрен резервный слот для батареи AA и аварийная кнопка разблокировки с низким энергопотреблением.

Замки имеют степень защиты IPX5 для внешней панели, а внутренние компоненты размещены в усиленной литой металлической раме. Противоугонный цилиндр класса C гарантирует высокую прочность. Каждое устройство проходит строгие стресс-тесты: до 300 000 сканирований отпечатков пальцев и 150 000 циклов открытия-закрытия для обеспечения долгосрочной надежности.

С точки зрения безопасности замки используют сертифицированный чип EAL5+ для локального биометрического шифрования данных и отправляют уведомления о подозрительной активности через приложение Smart Life в режиме реального времени. Они также поддерживают интеграцию с HarmonyOS для автоматизации умного дома и включают голосового помощника для персонализированных подсказок.

Цены и доступность

Huawei Smart Door Lock 2 Pro доступен по цене от 3199 юаней (примерно 36 446 руб), а более премиальная версия Ultra — от 3699 юаней (около 42 143 рублей). Оба устройства уже доступны для предварительного заказа в Китае с сегодняшнего дня в 10:08 утра, а доставка ожидается в ближайшее время.

В дополнение к этому TCL недавно представила новый умный замок с распознаванием лиц в стиле iPhone и встроенным дисплеем для входной двери.