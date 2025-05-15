Huawei анонсировала в Берлине новую линейку гаджетов, сделав акцент на здоровье, дизайне и интеллектуальных функциях. Главной новинкой стали часы Watch 5. Компания открыла мероприятие под слоганом «Будущее сегодня».

Huawei Watch 5: новые сенсоры и управление без касаний

Watch 5 — главный релиз Huawei в категории носимой электроники на этом мероприятии. В часах используется обновлённая система мониторинга здоровья TruSense и технология X-Tap, основанная на распределённой архитектуре сенсоров. Считывание показателей теперь доступно с пальца, с повышенной точностью и скоростью.

Также добавлены два новых жеста управления: «двойное проведение» и «двойное касание». Они позволяют взаимодействовать с устройством, не прикасаясь к экрану. Модель представлена в новых оттенках — песочном и фиолетовом, подчёркивающих премиальный характер устройства.

Huawei Watch Fit 4 и FreeBuds 6: стиль для активных

Новая серия часов Watch Fit 4 сохраняет квадратный форм-фактор, но теперь ещё легче и тоньше. Версия Pro имеет толщину всего 9,3 мм и поддерживает продвинутые спортивные режимы: от кросс-бега до подводного плавания на глубине до 40 метров. Система TruSense обеспечивает точный мониторинг в реальном времени.

Наушники FreeBuds 6 стали первыми в линейке Huawei с полуоткрытым дизайном и излучателем на два магнита. Устройство поддерживает аудио без потерь со скоростью до 2,3 Мбит/с. Улучшенное шумоподавление и эргономичная форма делают модель универсальной — как для прослушивания музыки, так и для звонков.

Huawei MatePad Pro 12,2″: мощный планшет без бликов

Планшет MatePad Pro 12,2″ получил экран Tandem OLED с технологией PaperMatte, который не бликует даже при ярком свете. Поддержка клавиатуры Huawei Glide Keyboard и новое приложение «Блокнот» превращают устройство в удобную платформу для работы и творчества.

«Кольца активности»: новая философия движения

Huawei запускает глобальную фитнес-кампанию «Кольца активности», мотивируя пользователей быть активными каждый день. В устройствах доступно более 100 видов тренировок, адаптированных под разные уровни подготовки. Акцент сделан на гибкость и удобство: заниматься можно где угодно и когда угодно.