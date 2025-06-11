Huawei официально выпустила умные часы Watch 5 на китайском рынке одновременно с анонсом смартфонов серии Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra. Хотя устройство уже доступно в других странах, версия для Китая получила дополнительные функции.

Часы представлены в двух размерах: 42 мм и 46 мм. Модель на 42 мм доступна в цветах Dawn Gold, Nebula Apricot, Venus White и Phantom Moon Black. Версия на 46 мм предлагается в оттенках Titanium Silver, Galaxy Purple, Jupiter Brown и Sky Black.

Часы размером 42 мм имеют габариты 42 x 42.5 x 10.5 мм, подходят для запястья от 120 до 190 мм и весят от 48 до 51 грамма. Вариант 46 мм имеет размеры 46 x 46.7 x 11.3 мм, рассчитан на запястья от 140 до 210 мм, а вес составляет от 58 до 63 граммов. Младшая модель оснащена 1.38-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит, в то время как старшая версия предлагает 1.5-дюймовый экран с теми же характеристиками. Версия 46 мм защищена сферическим сапфировым стеклом и заключена в корпус из титана аэрокосмического класса, тогда как модель на 42 мм выполнена из нержавеющей стали. Обе версии комплектуются ремешками из композитной натуральной кожи.

Одним из ключевых нововведений стал модуль X-Tap, объединяющий датчики ЭКГ, PPG и сенсор давления в боковом окне для расширенного мониторинга здоровья. Watch 5 работает на HarmonyOS 5.1 и стал первым смарт-часами с интеграцией больших моделей ИИ Pangu и DeepSeek. Голосовой помощник Celia поддерживает команды для более чем 100 спортивных и 15 оздоровительных приложений, а также предоставляет персонализированные ответы, сводки новостей, прогнозы погоды и прочую информацию.

Часы поддерживают управление жестами. Пользователи могут проводить большим пальцем по указательному для выбора или дважды постучать пальцами для подтверждения действия. Эти жесты позволяют управлять звонками, камерой, будильником, воспроизведением музыки и видео. Также доступны функции цифрового автомобильного ключа, управление умным домом, поддержка eSIM для звонков и потоковой музыки, а также улучшенная навигация с помощью технологии Sunflower.

Заявленное время автономной работы составляет три дня для модели 42 мм и четыре с половиной дня для версии 46 мм в стандартном режиме. В режиме энергосбережения время работы увеличивается до семи и одиннадцати дней соответственно.

Начальная цена составляет 2699 юаней за модель 42 мм и 2799 юаней за версию 46 мм. Доступны также конфигурации с более высоким уровнем оснащения.