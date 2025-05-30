Компания Honor официально запустила продажи Watch Fit Vitality Edition на китайском рынке. Новинка получила AMOLED-дисплей и поддержку множества функций для здоровья и тренировок при доступной цене.

Устройство оснащено 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 пикселей. Сенсорный экран поддерживает жесты, включая поднятие для активации, касание и нажатие кнопки. Корпус устройства работает под управлением MagicOS 9.0 и совместим со смартфонами на Android 9.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше.

Корпус имеет толщину 9,9 мм в самой тонкой части и весит около 26 г без ремешка и 44 г с ним. Ремешок изготовлен из силикона и рассчитан на обхват запястья от 140 до 200 мм.

Ёмкость аккумулятора составляет 480 мАч (типичная — 495 мАч). Зарядка осуществляется через магнитный разъём, полный цикл занимает около часа при использовании адаптера 5В/2А. Honor заявляет до 23 дней автономной работы в обычном режиме и до 9 дней при включённом Always-On Display.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.4 с максимальной дальностью до 160 метров, а также оснащено NFC для бесконтактных платежей и функцией Bluetooth-звонков. Также доступны управление музыкой и обновления по воздуху (OTA).

Watch Fit Vitality Edition предлагает 100 спортивных режимов, включая 12 профессиональных, таких как бег, велоспорт, плавание, походы и другие. Часы отслеживают пульс, сон, уровень кислорода в крови (SpO₂), уровень стресса и вариабельность сердечного ритма (HRV). Также реализованы функции женского здоровья и отчёты о состоянии организма. Встроенный голосовой помощник YOYO предоставляет рекомендации и ежедневные сводки по активности.

Набор сенсоров включает акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик сердечного ритма PPG и датчик освещённости. Для позиционирования доступны системы Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандартам 5ATM и IP68.

Стоимость Watch Fit Vitality Edition стартует от ¥424 ($59) за версию Active и ¥594 ($82) за версию Elegant. Продажи уже начались на JD.com и официальном сайте Honor в Китае. Информация о глобальном запуске пока отсутствует.