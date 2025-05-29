На прошедшем мероприятии серии 400 компания HONOR представила в Китае новые беспроводные наушники EarBuds X9. Новинка получила впечатляющие характеристики для своей ценовой категории и ориентирована на пользователей, которым важны качество звука и длительное время работы без подзарядки.

Наушники оснащены 12.4-мм композитными драйверами и сертифицированы как «Golden Ear Product» Китайской ассоциацией аудиотехники. Поддерживается активное шумоподавление до 49 дБ, а также пространственные звуковые эффекты для более объемного звучания.

Каждый наушник весит 5.3 грамма и содержит два микрофона с ИИ-фильтрацией шума во время звонков. Пользователи могут выбрать один из четырёх звуковых режимов: «Мощный бас», «Тёплые вокалы», «Классический саундтрек» и «Яркие высокие частоты».

Главной особенностью новинки стала автономность. Каждый наушник получил батарею на 45 мАч, обеспечивая до 9 часов прослушивания. Зарядный кейс с батареей на 500 мАч увеличивает общее время работы до 42 часов. Поддерживается быстрая зарядка через порт USB-C — всего 10 минут достаточно для 3 часов использования.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC. Есть поддержка Google Fast Pair и одновременное подключение к двум устройствам. Сенсорное управление позволяет переключать треки и принимать вызовы. Класс защиты IP54 гарантирует устойчивость к пыли и водяным брызгам.

Среди дополнительных функций — «Bluetooth ring» для поиска потерянных наушников, а также автоматическое подключение при открытии кейса. Устройство доступно в двух цветах: синем и белом.

HONOR EarBuds X9 уже поступили в продажу в Китае по цене 299 юаней, что составляет около 41 доллара США. О международных поставках пока ничего не сообщается.