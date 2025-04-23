Honor представляет Band 10

Honor официально вернулась на рынок носимой электроники с новым Band 10, фитнес-браслетом с изящным дизайном, толщиной всего 8.99 мм. Новинка сочетает в себе современные технологии для отслеживания здоровья и стильный внешний вид. Устройство представлено в Китае: базовая версия стоит 249 юаней ($34), а версия с NFC — 299 юаней ($40).

Дизайн и экран

Band 10 получил двойной изогнутый корпус, который придаёт браслету более изысканный и аксессуарный вид. Он оснащён 1.57-дюймовым AMOLED-дисплеем с насыщенными цветами и частотой обновления 60 Гц. Встроенный датчик освещения автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от окружающей среды.

Здоровье и спорт

Honor оснастила браслет полным набором функций для отслеживания состояния здоровья: круглосуточный мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови (SpO₂), определение уровня стресса, продвинутый анализ сна и отслеживание менструального цикла. Кроме того, используется фирменный AI-движок для анализа сердечной активности, который может выявлять ранние признаки фибрилляции предсердий, экстрасистолии и потенциального апноэ сна.

Функция “Утренняя сводка” показывает ключевые показатели здоровья прямо на экране сразу после пробуждения. Для активных пользователей доступно 96 спортивных режимов, включая 11 профессиональных видов спорта и 85 настраиваемых активностей, дополняемых AI-алгоритмами Honor для анализа движений.

Автономность и NFC

Band 10 работает до 14 дней при оптимальных условиях и около 10 дней при стандартном использовании. Даже с активной функцией Always-On Display браслет выдерживает до 3 дней работы. Версия с NFC (доступна только в Китае) поддерживает бесконтактную оплату, транспортные карты и доступ к умным дверям.

Цвета и стили

Honor Band 10 доступен в цветах Coastal Blue, Silver Gray, Obsidian Black и Mint Green. Также представлены новые стили оформления интерфейса: Floral, Flowing Light и Minimalist.

Вместе с Band 10 компания также анонсировала флагман Honor GT Pro — игровой смартфон с 6.78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 8 Elite, батареей 7200 мАч с зарядкой 90 Вт и камерой с 200 МП телефото-объективом.