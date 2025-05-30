HMD Global, известная как компания, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, готовится выйти на рынок умных часов с неожиданным поворотом. Согласно утечкам, производитель планирует запустить сразу две модели на базе Wear OS — HMD Rubber 1 и Rubber 1S. Причём одна из них может получить камеру, что станет первым подобным решением среди часов с этой операционной системой.

По данным инсайдера @smashx_60 (HMD_MEME) в X, модель HMD Rubber 1 оснащена 1,85-дюймовым OLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 400 мАч и поддержкой зарядки через USB-C и по беспроводному стандарту Qi. Также у неё есть защита от воды по стандарту 5 ATM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi и NFC. Часы отслеживают пульс, уровень кислорода в крови и шаги. Главная особенность — встроенная камера на 2 Мп, что крайне редко встречается в сегменте смарт-часов. Как предполагает Notebookcheck, камера может быть размещена над экраном, как у детских часов JrTrack 4.

Вторая модель, HMD Rubber 1S, получила меньший 1,05-дюймовый OLED-дисплей и батарею на 290 мАч. Она также отслеживает здоровье и имеет водозащиту 5 ATM, но не поддерживает NFC, ограничиваясь Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Обе модели работают на Wear OS и, судя по всему, ориентированы на детей. Косвенным подтверждением служит сотрудничество HMD с Xplora Technologies — производителем детских умных часов — начавшееся в октябре 2024 года. Вероятно, устройства будут использовать упрощённый детский интерфейс, аналогичный Galaxy Watch for Kids с поддержкой Family Link и образовательных приложений.

Официальных данных о дате запуска и цене пока нет. Тем не менее, учитывая активное развитие Wear OS в детском сегменте со стороны Google и Samsung, время выхода для HMD выбрано удачно. Если Rubber 1 и 1S действительно ориентированы на детей, они могут занять свою нишу благодаря уникальной функции камеры.