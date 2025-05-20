На конференции I/O 2025 Google представила новую версию умных очков с поддержкой Android XR. Устройство синхронизируется со смартфоном, использует возможности искусственного интеллекта Gemini и умеет выполнять перевод речи в реальном времени.

Очки получили динамики и встроенный дисплей, который позволяет просматривать информацию конфиденциально — прямо в линзах. Также Google объявила о сотрудничестве с брендами Gentle Monster и Warby Parker, которые займутся разработкой оправ с прицелом на повседневное использование.

Во время презентации директор XR-направления Google Шахрам Изади и технический специалист Ништха Бхатия провели демонстрацию голосового перевода. Они общались на фарси и хинди, а система преобразовывала речь в английский. Несмотря на небольшие сбои, очки всё же отобразили правильные переводы в реальном времени, что стало главным моментом показа.

Кроме того, Бхатия показала, как встроенный ассистент Gemini взаимодействует с очками: по команде он распознал изображения за кулисами и предоставил информацию о кафе, где она побывала перед выступлением.

Презентация прошла в рамках ежегодной конференции разработчиков Google I/O, стартовавшей 20 мая. Компания также анонсировала генератор фильмов на базе ИИ Flow, мгновенный перевод в Google Meet, виртуальную примерку одежды и улучшения системы компьютерного зрения Project Astra.