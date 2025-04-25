Google официально прекращает программную поддержку первых моделей «умных» термостатов Nest. Речь идёт о устройствах первого поколения, выпущенных в 2011 году, втором поколении 2012 года, а также европейской версии термостата, представленной в 2014 году. Начиная с 25 октября 2025 года, пользователи этих устройств больше не смогут управлять ими удалённо через приложение Google Home, а также с помощью голосового помощника Google Assistant.

При этом базовая функциональность сохранится: температуру и расписание всё ещё можно будет настраивать непосредственно на самом устройстве. Тем не менее, потеря мобильного управления делает использование устаревших термостатов заметно менее удобным — особенно для тех, кто годами полагался на интеграцию с экосистемой Google.

Nest покидает Европу: Google не будет выпускать новые термостаты в регионе

Помимо прекращения поддержки старых моделей, Google заявила, что не планирует разрабатывать или продавать новые версии термостатов Nest для европейского рынка. Причина — высокая степень фрагментации и уникальные особенности отопительных систем в европейских домах. Компания подчеркнула, что разнообразие оборудования и программных стандартов делает выпуск новых устройств слишком сложным и затратным.

На континенте по-прежнему можно будет приобрести Nest Learning Thermostat третьего поколения (2015 года) и Nest Thermostat E (2018 года), однако только до тех пор, пока не иссякнут складские запасы. После этого официальные поставки прекратятся.

Умный дом, которому отключили «мозг»

Решение Google вызвало недовольство среди владельцев старых устройств, которые теперь фактически остались без поддержки. Хотя локальное управление всё ещё возможно, исчезновение ключевых «умных» функций нивелирует одну из главных причин покупки этих гаджетов. Парадоксально, но именно ранние модели Nest могут работать автономно — без подключения к Wi-Fi, чего нельзя сказать о более современных версиях.

Постепенное прекращение поддержки «умных» устройств — частое явление на рынке IoT. Вопрос только в том, насколько разумным считается срок жизни такого устройства. В случае с Nest — это около 14 лет. Однако Google пока не намерена публиковать исходный код или открывать платформу, что лишает сообщество возможности поддерживать устройства самостоятельно.

Компенсация за неудобства: скидки на новые устройства

В попытке смягчить негативную реакцию, Google предлагает пользователям компенсационные скидки. В США это $130 на покупку четвёртого поколения Nest Learning Thermostat. В Канаде — скидка $160 на ту же модель. В Европе, где Nest больше не будет продаваться, пользователям предлагают 50% скидку на термостат Tado Smart Thermostat X — вероятный преемник в экосистеме «умного дома».

Для справки: оригинальные термостаты Nest были разработаны под руководством Тони Фаделла — бывшего топ-менеджера Apple. Бренд оставался независимым до 2014 года, когда Google приобрела компанию за $3,2 миллиарда.