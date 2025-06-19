Компания GL.iNet представила новый трехдиапазонный роутер Flint 3, поддерживающий стандарт Wi-Fi 7. Помимо привлекательной стоимости, устройство выделяется настраиваемой операционной системой OpenWrt, дающей возможность оптимизировать его функциональность под конкретные нужды пользователя.

В основе роутера лежит процессор Qualcomm (предположительно, IPQ5332) с тактовой частотой 1,5 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 8 ГБ встроенной памяти eMMC. В качестве программного обеспечения используется OpenWrt 23.05 (на базе Linux 5.4.213), предлагающая более 5000 плагинов и функцию блокировки рекламных материалов.

На корпусе расположены пять портов Ethernet 2,5 Гбит/с (четыре LAN и один WAN), порт USB 3.0 для подключения модема или смартфона, а также четыре антенны. Роутер способен функционировать в трех диапазонах частот — 2,4, 5 и 6 ГГц, обеспечивая максимальную скорость передачи данных 688, 2882 и 5765 Мбит/с соответственно. Дополнительно, устройство может быть интегрировано в Mesh-сеть.

Ориентировочная стоимость GL.iNet Flint 3 для розничной продажи составляет 229 долларов (18 000 руб.). Начало продаж запланировано на середину июля.