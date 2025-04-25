Эпоху Джеймса Бонда с Пирсом Броснаном часто критикуют, но никто не будет спорить: гаджеты в тех фильмах были просто шикарные. Взрывающиеся ручки, часы с лазерами и машины с ракетами — классика жанра. Garmin, похоже, решил воплотить часть этих фантазий в реальность, представив Instinct 3 Tactical Edition — настоящие «шпионские» часы с продвинутыми возможностями.

И это не просто маркетинговый ход — устройство действительно предлагает функции, которые могли бы пригодиться агенту под прикрытием.

Instinct 3 Tactical Edition получил прочный корпус и версию с солнечной подзарядкой, но в центре внимания — особые тактические функции. Самая необычная из них — Stealth Mode: экран затемняется так, что его можно разглядеть только под определённым углом, а посторонние его практически не видят. Что-то вроде «ночного зрения наоборот».

Для тех, кто заботится о конфиденциальности, есть и Kill Switch — экстренное удаление всех данных. Он стирает не только GPS-логи, но и данные о здоровье владельца. Эта функция может быть полезна как военным, так и тем, кто просто не хочет, чтобы их данные оказались в чужих руках.

Главная «фишка» этих часов — Applied Ballistics Solver. Это система расчёта стрельбы, которая учитывает угол возвышения, силу и направление ветра, тип боеприпасов и оружия. Она создана для стрелков, которым важно точно рассчитывать выстрел на дальних дистанциях. По своей сути она напоминает функции в гольф-часах, только адаптирована для совершенно других задач.

Кроме специальных тактических режимов, в Instinct 3 Tactical Edition остались и все привычные возможности: мониторинг пульса, точный GPS, фонарик, функция TracBack (возврат по маршруту) и многое другое.

Часы представлены в двух вариантах:

— 45 мм с солнечной зарядкой — цена $499

— 50 мм с AMOLED-экраном — цена $599