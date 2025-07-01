На рынке полно флагманских смарт-часов, таких как Pixel Watch 3 от Google и Galaxy Watch Ultra от Samsung, но устройства Garmin по-прежнему остаются одними из лучших для энтузиастов фитнес-трекинга. Однако одной из ключевых недостающих функций в смарт-часах Garmin долгое время была поддержка Google Health Connect.

Это наконец изменилось в мае 2025 года, когда Google на I/O 2025 объявила, что Health Connect вскоре начнёт поддерживать Garmin Connect и синхронизировать данные с приложения бренда. Изначально компания назвала сроком июнь 2025 года для внедрения этой интеграции.

Срок уже истёк, но синхронизация Garmin и Google Health Connect пока не заработала. Тем не менее, Garmin уже опубликовала информацию о том, какие данные будут доступны для обмена, как только интеграция станет активной.

На странице поддержки Garmin указано, что приложение Garmin Connect сможет передавать в Health Connect следующие данные:





Сожжённые активные и общие калории

Каденс педалирования при езде на велосипеде

Пройденное расстояние

Набранная высота

Данные о пульсе

Скорость

Количество шагов

Гребки при плавании

Процент жира в теле

Сожжённые калории

Поднятые этажи

Данные сна

Дистанция шагов

Вес

Важно отметить, что синхронизация будет односторонней — Garmin не будет получать никаких данных от Google. Кроме того, собственные метрики Garmin — такие как запас энергии (body battery), тренировочная нагрузка и выносливость при беге — останутся эксклюзивными для Garmin Connect, поскольку Health Connect не поддерживает эти типы данных.

Также, поскольку синхронизация работает только в одну сторону, тренировки, отслеженные на других устройствах, не появятся в приложении Garmin Connect.





Тем не менее, это важный шаг к тому, чтобы сделать данные Garmin доступными в других приложениях, использующих платформу Health Connect. Хотя точная дата запуска интеграции пока неизвестна, намёк на июнь в первоначальном заявлении Google и Garmin позволяет надеяться, что она появится в ближайшее время.