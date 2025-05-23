После радикального редизайна Galaxy Watch Ultra, Samsung планирует внедрить его стиль во все будущие модели умных часов. Однако, несмотря на визуальные перемены, «внутренности» останутся знакомыми — в Galaxy Watch 8 не появится новый процессор.

Согласно данным из прошивки One UI 8 Watch, обнаруженным Android Authority, в коде упоминаются три устройства с кодовыми именами Fresh 8, Fresh 8 Small и Wise 8. Ранее уже стало известно, что за этими названиями скрываются Galaxy Watch 8 (в двух размерах) и Galaxy Watch 8 Classic.

Эти устройства связаны с процессором S5E5535, также известным как Exynos W1000 — тем самым чипом, который дебютировал в Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra в 2024 году.

Процессор Exynos W1000 построен по 3-нм техпроцессу на мощностях Samsung Foundry. Он оснащён пятиъядерным CPU (один Cortex-A78 и четыре Cortex-A55), графикой ARM Mali-G68 MP2 и 32 ГБ встроенной памяти.

В плане производительности он заметно превосходит предшественников: в одноядерных задачах — в 3.4 раза, а в многоядерных — в 3.7 раза. Всё это обеспечивает быструю работу интерфейса и приложений на новых моделях часов.

Компания, как правило, использует один и тот же чип в течение двух-трёх поколений устройств. Поэтому решение не менять процессор для Galaxy Watch 8 можно считать вполне ожидаемым.