В сеть попали реальные изображения Galaxy Watch 8 Classic — очередной утечки, подтверждающей изменения в дизайне смарт-часов Samsung. Фотографии опубликовал инсайдер Setsuna Digital на Weibo, всего за несколько дней до официального релиза.

Новый «классик»: скруглённый корпус и возвращение безеля

На снимке представлен корпус из металла с чёрным кожаным ремешком. Устройство оснащено двумя боковыми кнопками и вращающимся безелем, который был отличительной чертой серии Classic. Особенность дизайна — форма корпуса, сочетающая в себе элементы квадрата и круга, так называемый «сквиркл», ранее использовавшийся в Galaxy Watch Ultra.

Этот визуальный элемент, судя по утечке, теперь станет общим для всей линейки часов Samsung. Безель у новой модели стал немного тоньше, а экран — визуально крупнее, хотя официального подтверждения этим изменениям пока нет.

Характеристики и дата презентации

По предварительным данным, Galaxy Watch 8 Classic также получат более яркий дисплей и улучшенную защиту от внешних воздействий. Устройство уже ранее появлялось на eBay, что косвенно указывает на наличие тестовых или предсерийных экземпляров.





Samsung официально пока не представила серию Galaxy Watch 8, но, как ожидается, она будет анонсирована 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked. Помимо часов, там покажут складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также другие обновления носимых устройств.

Совокупность утечек подтверждает одно — Galaxy Watch 8 Classic действительно существует и выходит с заметным редизайном. Осталось понять, сможет ли новая модель привлечь внимание пользователей на фоне успешной Watch Ultra.



