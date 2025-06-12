Fujifilm представила X-E5 с 40 Мп сенсором и ретро-дисплеем

Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру X-E5 с дизайном в духе классических дальномерных фотоаппаратов. Новинка получила сенсор на 40 Мп, систему стабилизации изображения, обновлённый интерфейс управления и новый режим отображения для электронного видоискателя. Продажи стартуют в августе 2025 года по цене $1699,95, а с комплектным объективом — за $1899,95.

Внешне X-E5 напоминает популярную, но дефицитную модель X100VI, унаследовав от неё сенсор, наклонный дисплей и стабилизацию, но при этом позволяет менять объективы. Корпус стал чуть крупнее, чем у предыдущей X-E4, чтобы вместить модуль стабилизации, а вес увеличился до 445 граммов — на 80 граммов больше, чем раньше.

Упор на классику: управление и дисплей

Главным нововведением в управлении стал флип-переключатель на передней панели. Он поддерживает до пяти назначаемых функций, включая режим Surround View — отображение границ кадра и окружающего пространства при съёмке в обрезанных форматах.

Также камера получила отдельный диск для фирменных плёночных симуляций Fujifilm. В верхней панели сделано смотровое окно, напоминающее механические счётчики кадров у аналоговых фотоаппаратов. Всего предустановлено 20 симуляций плёнки, из которых шесть закреплены на диске, а ещё три — доступны для кастомизации.

Особое внимание уделено электронному видоискателю с разрешением 2,36 млн точек. В нём появился классический режим отображения — интерфейс в стиле плёночных дальномерных камер. Он включает красные цифровые индикаторы экспозиции, рамки с закруглёнными углами и «стрелочный» экспонометр сбоку, как на старых SLR-камерах вроде Pentax K1000.

Новый объектив и доступность

Одновременно с камерой представлен и новый объектив Fujinon 23mm f/2.8, который в связке с X-E5 даёт фокусное расстояние, идентичное встроенному объективу X100. Пока он доступен только в комплекте с камерой, но в конце 2025 года его можно будет приобрести отдельно за $499,95.

С выходом X-E5 Fujifilm продолжает обновлять серию X, используя последние технологии сенсоров, автофокуса и стабилизации. Новинка позиционируется как сбалансированная модель для ценителей фирменной эстетики и классических элементов управления, но с возможностью смены оптики и современными функциями.