Камера X Half с вертикальным видоискателем и аналоговыми функциями выйдет в июне 2025 года.

Компания Fujifilm анонсировала новую компактную камеру X Half — цифровую модель с ориентацией на эстетику плёночной съёмки. Устройство получило портретно-ориентированный 18-мегапиксельный сенсор формата 1 дюйм, фиксированный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и диафрагмой f/2.8, а также два экрана — один из которых предназначен исключительно для выбора плёночных симуляций.

Новинка не поддерживает съёмку в формате RAW: камера сохраняет только JPG-файлы, что подчёркивает её ориентацию на простой и «аналоговый» пользовательский опыт. Цена Fujifilm X Half составит $849,99. Старт продаж запланирован на конец июня.

Fujifilm называет модель «half-frame», хотя формат отличается от классических плёночных камер. В то время как традиционные устройства снимают кадры размером 18 × 24 мм, в X Half используется сенсор размером 8,8 × 13,3 мм — примерно вдвое меньше APS-C-матриц, установленных в других камерах линейки X.

Камера весит всего 240 граммов и сопоставима по габаритам с одноразовыми плёночными моделями, но предлагает стеклянный объектив с автофокусом и коррекцией аберраций. Поддерживается также базовая видеосъёмка в разрешении 1080 × 1440 пикселей.

Интерфейс управления включает традиционный оптический видоискатель и сенсорный экран на 2,4 дюйма. Цифровой аналог рычага перемотки плёнки активен в специальном режиме Film Camera Mode — он принудительно включается между кадрами, имитируя работу старых камер. Также доступна мобильная интеграция: фирменное приложение позволит создавать диптихи и собирать кадры в контакт-листы на 36, 54 или 72 снимка.

Среди дополнительных эффектов — фильтры с имитацией засветки, «просроченной» плёнки и цифровых штампов даты в стиле 1990-х. Поскольку камера не сохраняет исходники, все эффекты и симуляции навсегда встраиваются в итоговое изображение.

Fujifilm делает ставку на молодую аудиторию, которая ценит визуальные особенности старых цифровых и плёночных камер. При цене почти $850 модель X Half конкурирует с более доступными решениями, такими как одноразовые камеры или бюджетные цифровики, но предлагает уникальное сочетание цифровой съёмки и аналогового опыта.