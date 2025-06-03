FUJIFILM официально запустила новую мгновенную камеру Instax Mini 41. Новинка получила черно-серебристый корпус с оранжевыми акцентами и текстурированным покрытием для улучшенного хвата, сочетая в себе функции фотоаппарата и стильного аксессуара.

Instax Mini 41 работает с пленкой FUJIFILM instax mini (продается отдельно) и создает снимки размером 62 × 46 мм. Камера оснащена объективом 60 мм с диафрагмой f/12.7, состоящим из двух компонентов и двух элементов.

Видоискатель — оптический, с увеличением 0.37×, с коррекцией параллакса при съемке в режиме Close-Up. Минимальная дистанция фокусировки — 0.3 метра, а режим Close-Up позволяет делать снимки на расстоянии от 0.3 до 0.5 метра.

Автоматическая регулировка освещения управляет скоростью затвора и мощностью вспышки в зависимости от условий освещения. Используется электронный затвор с программируемыми скоростями от 1/2 до 1/250 секунды, с поддержкой режима slow sync для съемки в условиях слабого освещения. Вспышка автоматически регулируется, время перезарядки — до 7 секунд, рабочий диапазон — от 0.3 до 2.2 метра.

Фотографии выводятся автоматически, время проявления — около 90 секунд (в зависимости от температуры). Камера питается от двух батареек AA (LR6) и способна напечатать около 10 комплектов по 10 снимков. В комплекте идут батарейки только для первого использования, затем их следует заменить на новые щелочные AA. Автоотключение происходит через 5 минут бездействия.

Дополнительные функции включают счетчик оставшихся снимков и окно подтверждения установки пленки. Вес камеры составляет 345 граммов (без батареек и ремешка), размеры — 104.5 × 122.5 × 67.5 мм.

FUJIFILM Instax Mini 41 оценена в 13,999 рупий.