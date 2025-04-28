Компания Edifier выпустила в России пять новых моделей беспроводных наушников: ES850NB, H9, W800BT Pro, W800BT SE и W830NB. Все устройства получили 40-мм динамики, складную конструкцию и поддержку современных стандартов беспроводной связи.

Edifier ES850NB

Модель оснащена динамиками с титановым покрытием и композитной диафрагмой. Поддерживаются сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Система активного шумоподавления снижает шум до -45 дБ. Для голосовых вызовов используются встроенные микрофоны с ИИ-алгоритмами. Bluetooth 5.4 обеспечивает соединение, поддерживается одновременная работа с двумя устройствами. Автономность — до 92 часов без ANC. Настройка доступна через приложение EDIFIER ConneX.

Edifier H9

Наушники оснащены аналогичными динамиками. В проводном режиме поддерживается частотный диапазон до 40 кГц и сертификат Hi-Res Audio. Активное шумоподавление снижает уровень фонового шума до -43 дБ. Время работы — до 75 часов без ANC. Имеется быстрая зарядка и многоточечное подключение.

Edifier W800BT Pro и W800BT SE

Обе модели оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием. W800BT Pro поддерживает Hi-Res Audio в проводном режиме и гибридное шумоподавление до -44 дБ. Устройства обеспечивают низкую задержку (0,06 сек) и работают до 45 часов на одном заряде. Поддерживается быстрая зарядка и подключение к нескольким устройствам.

Edifier W830NB

Наушники оснащены динамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Активное шумоподавление снижает шум до -45 дБ. Используется система подавления фонового шума при звонках на базе нейросетевых алгоритмов. Время работы — до 94 часов без активного шумоподавления.