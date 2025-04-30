Компания Digma анонсировала новый компактный автомобильный компрессор QBK-120, оснащённый встроенным аккумулятором. Устройство рассчитано на автономную работу и может использоваться не только в автомобиле, но и в других условиях — например, на даче, в поездках или на отдыхе.

Характеристики и функциональность

Компрессор работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч, что избавляет от необходимости подключения к прикуривателю или розетке. Это делает устройство полностью мобильным.

Среди ключевых функций:

Автоотключение при достижении заданного давления;

при достижении заданного давления; Предустановленные режимы для шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и мячей;

для шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и мячей; Встроенный фонарик — для работы в темноте;

— для работы в темноте; Информационный дисплей , отображающий давление и уровень заряда;

, отображающий давление и уровень заряда; Функция Power Bank — позволяет подзарядить гаджеты;

— позволяет подзарядить гаджеты; Управление одной поворотной кнопкой ;

; Набор насадок для разных типов изделий — от шин до надувной мебели.

Корпус компрессора отличается компактными размерами и легко помещается в рюкзак или бардачок. Вес и форма устройства рассчитаны на удобное удержание в руке.

Для кого и зачем

QBK-120 может пригодиться не только автомобилистам. Он подойдёт для:

подкачки шин на трассе;

надувания кругов, матрасов, SUP-досок и лодок на природе;

использования в кемпинге или на даче;

работы с мячами и другим спортивным инвентарём.

Компрессор поддерживает оплату по QR-коду (для пользователей iOS), а владельцы устройств на Android могут также добавить карту в приложение Digma Pay и оплачивать покупки напрямую со смартфона.