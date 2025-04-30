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Компания Digma анонсировала новый компактный автомобильный компрессор QBK-120, оснащённый встроенным аккумулятором. Устройство рассчитано на автономную работу и может использоваться не только в автомобиле, но и в других условиях — например, на даче, в поездках или на отдыхе.

Характеристики и функциональность

Компрессор работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч, что избавляет от необходимости подключения к прикуривателю или розетке. Это делает устройство полностью мобильным.

Среди ключевых функций:

  • Автоотключение при достижении заданного давления;
  • Предустановленные режимы для шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и мячей;
  • Встроенный фонарик — для работы в темноте;
  • Информационный дисплей, отображающий давление и уровень заряда;
  • Функция Power Bank — позволяет подзарядить гаджеты;
  • Управление одной поворотной кнопкой;
  • Набор насадок для разных типов изделий — от шин до надувной мебели.

Корпус компрессора отличается компактными размерами и легко помещается в рюкзак или бардачок. Вес и форма устройства рассчитаны на удобное удержание в руке.

Для кого и зачем

QBK-120 может пригодиться не только автомобилистам. Он подойдёт для:

  • подкачки шин на трассе;
  • надувания кругов, матрасов, SUP-досок и лодок на природе;
  • использования в кемпинге или на даче;
  • работы с мячами и другим спортивным инвентарём.

Компрессор поддерживает оплату по QR-коду (для пользователей iOS), а владельцы устройств на Android могут также добавить карту в приложение Digma Pay и оплачивать покупки напрямую со смартфона.

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