Компания Digma анонсировала новый компактный автомобильный компрессор QBK-120, оснащённый встроенным аккумулятором. Устройство рассчитано на автономную работу и может использоваться не только в автомобиле, но и в других условиях — например, на даче, в поездках или на отдыхе.
Характеристики и функциональность
Компрессор работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч, что избавляет от необходимости подключения к прикуривателю или розетке. Это делает устройство полностью мобильным.
Среди ключевых функций:
- Автоотключение при достижении заданного давления;
- Предустановленные режимы для шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и мячей;
- Встроенный фонарик — для работы в темноте;
- Информационный дисплей, отображающий давление и уровень заряда;
- Функция Power Bank — позволяет подзарядить гаджеты;
- Управление одной поворотной кнопкой;
- Набор насадок для разных типов изделий — от шин до надувной мебели.
Корпус компрессора отличается компактными размерами и легко помещается в рюкзак или бардачок. Вес и форма устройства рассчитаны на удобное удержание в руке.
Для кого и зачем
QBK-120 может пригодиться не только автомобилистам. Он подойдёт для:
- подкачки шин на трассе;
- надувания кругов, матрасов, SUP-досок и лодок на природе;
- использования в кемпинге или на даче;
- работы с мячами и другим спортивным инвентарём.
Компрессор поддерживает оплату по QR-коду (для пользователей iOS), а владельцы устройств на Android могут также добавить карту в приложение Digma Pay и оплачивать покупки напрямую со смартфона.