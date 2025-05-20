На выставке Computex 2025 компания ASUS показала USB-C-док ROG Bulwark DG300, созданный специально для игровых портативных устройств — таких как ROG Ally X и Steam Deck. Новинка получила наклонную подставку, RGB-подсветку и полный набор портов для подключения аксессуаров и внешних мониторов.

В отличие от привычных док-станций для ноутбуков, ROG Bulwark ориентирован на мобильные игровые ПК и смартфоны. Устройство выполнено в компактном корпусе с алюминиевым покрытием и пластиковой основой, а также оснащено откидной подставкой, которая позволяет расположить девайс под разными углами. Конструкция включает сетчатую вставку сзади, обеспечивающую пассивное охлаждение.

Док-станция подключается через интерфейс USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с и поддержкой DisplayPort 1.4. Благодаря этому можно выводить изображение на внешний монитор с разрешением до 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц. Устройство не поддерживает USB4 или Thunderbolt, но предлагает широкий набор интерфейсов для игровых задач.

Список портов включает один USB-C (10 Гбит/с), три USB-A (10 Гбит/с), HDMI 2.1, гигабитный Ethernet и 3,5-мм аудиоразъём. Один из портов USB-C поддерживает зарядку по стандарту BC 1.2 (до 7,5 Вт), остальные — до 4,5 Вт. Основное питание док-станция не подаёт — для зарядки устройств потребуется внешний блок. ASUS рекомендует использовать зарядное устройство мощностью от 100 Вт, включая собственный адаптер AC140-01 на 140 Вт.

Кабель подключения к устройству длиной 25 см входит в комплект. Поддерживается сценарий работы с ROG Ally X, смартфонами и, возможно, будущими версиями ROG Ally 2. Дата начала продаж и цена пока не объявлены — ASUS ссылается на нестабильность таможенных пошлин и цен.