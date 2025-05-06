Китайский автопроизводитель Chery делает ставку на высокие технологии не только в самих машинах, но и в том, как их продают. Компания официально показала робота-продавца, который вскоре может появиться в автосалонах бренда. Об этом сообщает издание Carscoops.

ИИ-продавец с внешностью человека

Гуманоидный робот получил имя Mornine. Он стилизован под женщину: у него длинные светлые волосы, человекоподобное телосложение и умение самостоятельно передвигаться по залу. Главная фишка — встроенный искусственный интеллект, который позволяет ему не просто произносить заученные фразы, а рассказывать о моделях, технических характеристиках и доступных опциях.

Кроме того, робот умеет выполнять простые задачи, такие как предложить кофе посетителям.

Уже работает в Малайзии — и стоит как кроссовер

Впервые Mornine показали на Шанхайском автосалоне 2025 года. Сейчас один такой робот уже трудится в выставочном центре Chery в Малайзии, а производитель планирует внедрять их и в других странах.

Стоимость одного экземпляра — около 50 000 долларов США (примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу). По сути, это цена современного кроссовера.

Не только шоурумы: роботы идут на конвейер

В Китае уже не впервые используют человекоподобных роботов в автомобильной сфере. Ранее компании Dongfeng и Ubtech Technology объявили о сотрудничестве, в рамках которого андроид по имени Walker S будет работать не в продажах, а прямо на сборочной линии.

Его задачи — проверка ремней безопасности и замков, контроль качества сварки кузовов, а также более практические действия: заливка моторного масла, наклеивание этикеток и работа с электроникой.