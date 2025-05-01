Компания Canon на пороге значительного прорыва в мире фототехники, планируя выпустить совершенно новый сверхширокоугольный объектив prime, который идеально подойдет для астрофотографии. Этот шаг призван заполнить давний пробел в линейке объективов компании.

Хотя информации об этом объективе пока немного, слухи о его характеристиках уже вызывают большой интерес среди поклонников Canon и любителей астрофотографии. Ожидается, что этот полнокадровый объектив для беззеркальных камер станет первым в своем роде.

Новый стандарт в астрофотографии

Canon уже выпустила множество высококачественных объективов для своих беззеркальных камер, однако любителям сверхширокоугольной съемки не хватает выбора. На данный момент доступны такие модели, как RF 10-20mm F4L IS STM и гибридный RF 20mm F1.4 VCM, но ни один из них не может соперничать с быстрым prime-объективом, подобным Sigma 14mm f/1.4 (доступен только для Sony E и L-mount). Однако это может измениться в ближайшее время.

Согласно слухам, наиболее обсуждаемой характеристикой нового объектива является его фокусное расстояние. Предполагается, что оно может составлять 14 мм или даже 12 мм. Производитель также уверенно заявляет о максимальной диафрагме f/1.4, что сделает этот объектив идеальным инструментом для съемки при слабом освещении.

Идеальный выбор для астрофотографов

Если этот объектив действительно появится на рынке, он станет настоящим новшеством для Canon, сочетая сверхширокий угол обзора с яркой максимальной диафрагмой — идеальным решением для астрофотографии. Хотя профессиональный объектив серии L с фокусным расстоянием 14 мм и диафрагмой f/1.4 может быть громоздким, есть надежда, что он будет легче и компактнее своих аналогов для DSLR. Canon уже продемонстрировала способность уменьшать размеры и вес своих объективов при переходе на беззеркальные камеры — например, RF 10-20mm F4L IS STM оказался вдвое меньше EF 11-24mm f/4L USM.

Несмотря на то что Canon активно разрабатывает гибридные объективы VCM для фото- и видеосъемки, существует мнение, что новый сверхскоростной prime будет выполнен по технологии STM, что сделает его более подходящим именно для фотосъемки.